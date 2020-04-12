نسرين طافش: سلام قلبك يعتمد على هدوء افكارك

الصباح الجديد-متابعة:

اشارت الفنانة السورية ​نسرين طافش​ ان سلام القلب يكمن بالهدوء في الأفكار ومراقبة داخلنا لا ما يحصل في الخارج. وكتبت نسرين على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “ستؤمن مع الوقت أن توازن نفسك وسعادتك في رحلة الحياة.. يعتمد على تركيزك على نفسك واحتضانها وتقبلها بكل ما فيها ثم تطويرها .. يجب ان تعرف ان سلام قلبك يعتمد حقا على هدوء افكارك و ترتيب ومراقبة ما في داخلك وليس على ما يحدث حولك في الخارج من فوضى”.

ولاقى منشورها اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين اغدقوا عليها بكلمات الاعجاب، وبأن جمال شكلها يزداد مع اكتشاف جمال العقل والفكر.

وكانت نسرين نشرت منذ يومين صور لها وهي مرتدية فستاناً باللون الأصفر علقت عليها قائلة “لا أحد يشبه أحد اخر في الكون ..عندما تقارن نفسك بأحد فإنك تفقد قواك الطبيعية ..تفقد ذكاءك”.