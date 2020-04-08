كورونا يدفع شباب للتنكر بزي شجرة وديناصور

الصباح الجديد-وكالات:

في واقعة غريبة ومثيرة للضحك، قام رجل بريطاني بالتحايل على الشرطة وقت الحظر بسبب فيروس كورونا، رغبة منه في تلبية احتياجاته، فقرر أن يبتكر طريقة ماكرة للخروج من قيود الحجر الصحي، من دون التعرض لأي عقوبات، وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، نشرت مقطع فيديو لرجل وزوجته يصوران جارهما لجأ لحيلة بارتداء زي شجرة مستغلا تواجد العديد من الأشجار بالمنطقة للتخفي بينها.

وبرغم الأزمة الكبيرة التي تمر بها إسبانيا، إلا أن الشرطة المحلية لمدينة مرسية الإسبانية، نشرت فيديو عبر حسابها لشخص ارتدى زي ديناصور بعد الحظر الجزئي المفروض على المواطنين لإلقاء القمامة خارج المنزل، وعلقت قائلة: “يسمح باصطحاب حيواناتكم الأليفة لقضاء حاجتها في الحظر الجزئي، ولكن هذا بالتأكيد لا يشمل الديناصورات”.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو لنساء يحملن معهن اكياس قمامة وبمجرد ان يشاهدن احد افراد الشرطة يقمن بارتداء الكيس حتى ان احد المقاطع ظهر فيها عامل النظافة وهو يقع ضحية المقلب، بعد ان حاول رفع الكيس وصدمته بوجود فتاة داخله.