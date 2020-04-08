راغب علامة يغني من أجل الطواقم الطبية

الصباح الجديد-وكالات:

نشر الفنان اللبناني، راغب علامة أغنية بعنوان “إنتو أملنا” يعبر من خلالها عن التقدير والامتنان لعمل الطواقم الطبية وقوى الأمن والدفاع المدني والصليب الأحمر التي تحارب فيروس كورونا.

وظهر في الفيديو كليب المصاحب للأغنية علامة، ومعه الملحن والموزع الموسيقي، جان ماري رياشي، على خلفية من لقطات للمشافي، وكذلك شوارع بيروت الخالية، بينما تحرسها قوات الأمن والدفاع المدني.

وكتب كلمات الأغنية نزار فرنسيس. وحظيت الأغنية التي نشرت يوم أمس بعشرات الآلاف من المشاهدات وسط تعليقات داعمة للطواقم الطبية التي تحارب الفيروس الفتاك.

وكان عدد من الفنانين كتبوا على صفحاتهم اضافة الى الكثير من الافراد تحايا وتقدير للطواقم الطبية التي تضحي بوقتها من اجل المساعدة، اضافة الى تعرضهم للإصابة بسبب تعاملهم المباشر مع المصابين بكورونا.