محاربة السمنة قضيتنا

الجزء الثاني

علياء علي العتبي

أصبحت السمنة في الوقت الحاضر من أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع؛ إذ تُعدّ حالةً صحيةً تحدث نتيجة زيادة الدهون في الجسم وزيادة الوزن، وينتج عن السُمنة العديد من الآثار الجانبية والمضاعفات الصحيّة، ما هي السمنة؟.. ما دور المورثات والبيئة والعادات في السمنة؟.. كيف ننظم أجسامنا .. أوزاننا؟ لماذا تكون معدلات السمنة في بعض البلدان أو الأجناس أعلى من غيرها؟ من يجب أن يتهم: الفرد، التلفاز، نمط الحياة أم الأطعمة الدسمة؟. ونستكمل في عدد اليوم الجزء الثاني للموضوع.

تُعالَج هذه المشكلة من خلال العديد من الطّرق العلاجية، التي تهدف إلى الحصول على وزنٍ صحي والمحافظة عليه، ومن أبرزها ما يأتي: تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من السّعرات الحرارية: التي تفيد في منح الشعور بالشبع، مثل: الفواكه، والخضروات، لذا ينصح بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على السعرات الحرارية المرتفعة، مثل: الدهون الحلوى، والأطعمة الجاهزة. المحافظة على تناول الأطعمة الصّحيّة: مثل الخضروات، والفاكهة، والحبوب الكاملة، والبروتينات منخفضة الدهون، وتناول السمك مرتين أسبوعيًا، وكذلك تناول الألبان منخفضة الدهون، والزّيوت الصّحية كزيت الزيتون، وتخفيف استهلاك السكريات والملح. المحافظة على ممارسة التّمارين الرياضيّة المعتدلة: بمعدل يصل إلى 300 دقيقة تقريبًا أسبوعيًا على الأقل لخسارة الوزن، ويفضل ممارسة الرياضة بمعدل 150 دقيقةً تقريبًا في الأسبوع على الأقل للوقاية من زيادة الوزن في المستقبل. استعمال بعض الأدوية التي تفيد في خسارة الوزن: إذ يصف الطبيب أحد الأدوية التي تفيد في إنقاص الوزن، بالإضافة إلى وصف بعض التغييرات الغذائية، والمحافظة على ممارسة التمارين الرياضية، ومن أمثلتها دواء لوركاسيرين، أو دواء أورليستات، أو دواء فينترمين، أو دواء ليراجلوتايد، أو دواء بوبروبيون. إجراء عملية جراحية لخسارة الوزن: إذ يوجد العديد من العمليات الجراحيّة التي يُوصي بها الطبيب المختص لخسارة الوزن، منها ما يأتي: جراحة المجازة المَعِدية. عملية ربط المعدة القابلة للتعديل بالمنظار الجراحي. عملية تكميم المعدة. مضاعفات السمنة ينتج عن السمنة العديد من المضاعفات الخطيرة، من أهمها ما يأتي:

الإصابة بداء السكّري من النوع الثاني. حدوث ارتفاع في ضغط الدم. الإصابة بأمراض المرارة. الإصابة بأمراض القلب. حدوث ارتفاع في الكوليسترول. العُقُم. الإصابة بالتهاب المفاصل. التعرض للإصابة بالسكتة الدماغيّة. الإصابة بمرض الكبد الدُّهني. المعانة من انقطاع التنفّس النومي، وغيره من المشكلات التنفُّسية. الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل: سرطان القولون، وسرطان الثدي، وسرطان بِطانة الرَّحِم.

* مدربة لياقة بدنية وإيروبكس