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ليجانيس يمدد عقد إيراسو

رياضة
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مدريد ـ وكالات:

أعلن نادي ليجانيس تمديد تعاقده مع اللاعب خافيير إيراسو لمدة موسمين مع خيار إضافة عام آخر.. وذكر النادي عبر موقعه الإلكتروني أن إيراسو “30 سنة” جدد تعاقده، الذي ينتهي بختام الموسم الجاري.. وانضم اللاعب لفريق ليجانيس في 2013 قادما من أتلتيك بيلباو.

وكان إيراسو قد ترك الفريق في 2015، وانضم لفريق أتلتيك بيلباو حيث لعب موسمين وفاز بكأس السوبر الإسباني ثم عاد إلى ليجانيس في 2017.

وعبر اللاعب عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حيث قال للموقع الإلكتروني: “سيظل ليجانيس دائما في قلبي. عندما انضممت للفريق، لم أكن أعرف المدينة، لكن بمرور السنوات تعلمت أن أحبها هي والفريق. لقد كونت عائلة هنا”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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