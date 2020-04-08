في سابقة تلفزيونية.. تصوير مسلسل عن بعد

متابعة الصباح الجديد :

في ظل انتشار فيروس كورونا، ستصور حلقة عن بعد من مسلسل “آل رايز” لمحطة “سي بي أس” التلفزيونية وستراهن على بقاء كل ممثل في منزله، في سابقة في عالم التلفزيون.

وسيستعمل منتجو المسلسل مجموعة من الوسائل المتاحة للتصوير عن بعد من دون تجهيزات محترفة، مثل فايس تايم وزوم، على ما جاء في بيان لمحطة “سي بي أس”.

ومع الانتهاء من تصوير مشاهد كل ممثل، سيستعمل القيمون على المسلسل مؤثرات خاصة لتغيير الديكور وإضافة ما يريدون عليه.

وستنجز الحلقة مع احترام كامل لإجراءات العزل المعمول بها راهنا في كاليفورنيا ولوس أنجلس حيث تجري أحداث المسلسل، على ما أكدت “سي بي أس”.

وحده مدير التصوير، سيصور مشاهد في الخارج بمفرده أو من سيارته ستسمح للحلقة بإظهار ظروف العزل الحقيقية.

وفي الحلقة، يسمح للقاضية لولا كارمايكل (سيمون ماسيك) بترؤس جلسة عن بعد.وتضطر الشخصيات الأخرى في المسلسل إلى التكيف مع القيود المفروضة على التنقل.ويبث راهنا الموسم الأول لمسلسل “آل رايز”. وستبث الحلقة في الرابع من أيار/مايو.

ويبدو أن الفزع الذي يسببه انتشار فيروس كورونا قد أصاب هوليوود في مقتل. فقد أصبحت قلعة صناعة السينما في العالم مرغمة على إعادة النظر في مواعيد إطلاق أفلامها الضخمة التي أنفقت عليها ميزانيات كبيرة.

كما أغلقت العديد من الدول منها الصين واليابان وكوريا الجنوبية دور قاعات السينما.

ولم تشأ شركات الإنتاج السينمائي الكبرى في هوليوود في بداية الأزمة الصحية العالمية الإعلان عن خططها لمواجهة الأزمة، واكتفت باتباع مبدأ الانتظار والترقب، ومواصلة الاتصال مع مراكز السيطرة على المرض ومنظمة الصحة العالمية لتقييم الوضع الذي يتغير بسرعة.

وقامت معظم الشركات الكبرى بتجميع فرق استشارية ضمت أعضاء من موظفي الإنتاج والتسويق والتمويل والموارد البشرية لتقييم التأثير المحتمل للمرض، واضطرت العديد منها الى تعليق أو الغاء مشاريعها.