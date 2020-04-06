عشائر ديالى تطرح مبادرة لمواجهة الفيروس

وتعتمد مبدأ العمل على مدار 24 ساعة لإكمال اول مستشفى لـ” كورونا”

ديالى – الصباح الجديد :

اعلن مدير شؤون عشائر ديالى العميد علي محمود الربيعي ، الاثنين، عن طرح عشائر المحافظة مبادرة لمواجهة الفيروس. في حين تقرر اعتماد مبدأ العمل على مدار 24 ساعة لإكمال أول مستشفى لـ” كورونا” .

وقال الربيعي في حديث لـه ان” موجهة فيروس كورونا واجب اخلاقي وشرعي ووطني لانها وباء قاتل ازهق ارواح العشرات خلال الاسابيع الماضية في عموم محافظات البلاد”.

واضاف الربيعي،ان” شيوخ وزعماء العشائر في ديالى اطلقوا مبادرة وهي جعل منازلهم ومضايفهم وكافة امكانياتهم في دعم دائرة الصحة لافتا الى ان اي منطقة تحتاج الى مركز للحجر الصحي سيبادر شيوخها للدعم الفوري لافتا الى ان المبادرة تمثل قرار جماعي لكل الشيوخ دون استثناء”.

واشار الربيعي الى ان” العشائر دعمت الفقراء بسلات غذائية واسهمت في تعزيز فرق التوعية بمخاطر فيروس كورونا واتخذت الكثير من القرارت التي تسهم في منع التجمعات لتفادي اي اصابة كما حثت ابناءها على ضرورة الالتزام بالارشادات والابلاغ الفوري عن اي اصابة محتملة”.

من جانب آخر كشف مسؤول حكومي في ديالى، عن قرار جديد حيال مشروع بناء اول مستشفى لمصابي كورونا بتبرعات الاهالي.

وقال قائممقام قضاء خانقين دلير حسن في حديث لـه انه” تقرر اعتماد مبدا العمل على مدار 24 ساعة في مشروع بناء مستشفى تخصصي للامراض الانتقالية والمخصصة لمرضى كورونا قرب مستشفى خانقين العام”.

واضاف حسن،ان” المستشفى والذي يتم بناءها بتبرعات الاهالي سيتجز خلال فترة قياسية تتراوح من 10-14 يوم لافتا الى ان المدة كان بالامكان اختصارها لولا الحجر الشامل في اقليم كردستان والذي تسبب في صعوبة نقل الكثير من المواد .لافتا الى ان المفارز الفنية جادة في انجاز المشروع والذي يعد الاول من نوعه وجاء بمثابة تكافل اجتماعي للاهالي في اسناد حربنا ضد فيروس كورونا وتامين مرفق حيوي لاي حالات اصابة لاسامح الله”.

وكان اهالي خانقين اتفقوا على تمويل بناء اول مستشفى في ديالى خاصة لمرضى فيروس كورونا ويصبح تحت خدمة الكوادر الصحية في مواجهة اي امراض وبائية.

وعلى صعيد متصل اعلنت دائرة صحة ديالى، الاثنين، عن احالة ثلاثة منتسبين احدهم متقاعد للقضاء لتورطهم ببيع ادولية مجهولة المصدر.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح له ان” مدير عام صحة ديالى علي التميمي قرر احالة ثلاثة منتسبين على ملاك دائرة الصحة احدهم متقاعد على القضاء وذلك لمخالفتهم الضوابط الوزارية وفتح عيادات وهمية لبيع ادوية مجهولة المصدر”.

وتابع مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي ان” مدير عام صحة ديالى علي التميمي قرر إحالة ثلاثة منتسبين على ملاك دائرة الصحة احدهم متقاعد على القضاء وذلك لمخالفتهم الضوابط الوزارية وفتح عيادات وهمية لبيع أدوية مجهولة المصدر”.

وبين العزاوي،انه “تقرر اغلاق العيادات الوهمية ومصادرة كل الادوية والمستلزمات الطبية التي بحوزتهم”.

وكانت صحة ديالى اغلقت العشرات من الصيدليات الوهمية في مناطق متفرقة من المحافظة ومصادرة اطنان من الادوية بعضها مجهول المصدر.