إجراءات قانونية بحق الشركات الأهلية التي تقطع رواتب او تسريح موظفيها

العمل تطلق حملة الـ(مليون سلَّة غذائية) في بغداد والمحافظات ..

بغداد- الصباح الجديد :

أعلـن وزير العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان اطلاق الوزارة حملة الـ(مليون سلة غذائية) بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وبعض الفعاليات المجتمعية بمشاركة الفرق التطوعية وجميع تشكيلات الوزارة. في حين توعدت الوزارة ، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها.

الحملة انطلقت في بغداد والمحافظات وتستهدف ايصال مليون سلة غذائية الى الاسر المستفيدة من شبكة الحماية الاجتماعية وكذلك المتقدمين للاستفادة من الشبكة ولم يحسم امرهم، كما تستهدف الحملة ذوي الاعاقة.

من اجل التخفيف عن كاهل تلك الاسر في ظل ظرف الحظر الوقائي المطبق للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا.

وثمن الوزير جهود المنظمات والافراد المتطوعين المسهمين في الحملة، ودعا جميع المنظمات والافراد ممن عملهم ذو طابع أنساني الى دعم جهود الوزارة في تنفيذ واستمرار حملة الـ (مليون سلة غذائية) بوصفها شكلا من إشكال التكافل الاجتماعي الذي يسهم ولو بجزء بسيط في التخفيف عن معاناة الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة .

وأكد عبد الزمان إن الحملة ستعزز روح المواطنة والتعاون بين أبناء الوطن الواحد.

ويذكر إن الحملة تشمل توزيع السلات الغذائية بين الاسر تحت خط الفقر وذوي الإعاقة بمشاركة وتعاون فاعل ومثمر وبناء بين الوزارة ودوائرها والمنظمات المجتمعية والإفراد ذات الطابع الإنساني.

وتؤكد الوزارة انها ستستمر في تقديم الدعم والاسناد والخدمة لجميع الفئات المحرومة والفقيرة والمتضررة من دون تمييز ووفق الاجراءات القانونية والامكانيات المتاحة.

وعلى صعيد متصل بحـث الدكتور باسم عبدالزمان آلية توزيع المنحة المالية الطارئة وتحديد الجهة المستفيدة والجهة التي ستتولى عملية التوزيع ومصدر التمويل.وتم خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الذي عقدتهُ اللجنة المكلفة بمعالجة الاثار الاقتصادية نتيجة تطبيق الحظر الوقائي الذي ترأسهُ وزير التخطيط واتفاق الاطراف على رفع التوصيات والمقترحات التي نوقشت الى اللجنة العليا للصحة العامة والسلامة لغرض اصدار القرار المناسب بشأنها خدمةً للمواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة.

في حين توعدت وزارة العمل، الاثنين، باتخاذ الاجراءات القانونية بحق الشركات الاهلية التي تقطع الرواتب وتسرح موظفيها.

وقالت الوزارة في بيان تلقته “الصباح الجديد “، ان “دائرة العمل والتدريب المهني في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استقبلت عددا من شكاوى العاملين في القطاع الخاص”، مبينة ان “الدائرة حددت الرقم (07727643008) لاستقبال الشكاوى والاستفسارات من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الثالثة عصرا”.

واضافت “وردت شكاوى الى الدائرة بخصوص قيام بعض القطاعات الاهلية بقطع رواتب العمال وتسريحهم”، مشيرة الى انها “ستقوم الدائرة باتباع كافة الطرق القانونية بحق الشركات المخالفة”.