البرلمان يعتزم استضافة وزير التعليم العالي لمناقشة ملف طلبة الخارج

بغداد-الصباح الجديد

كشفت رئيس لجنة التعليم العالي النيابية النائب غيداء كمبش، الجمعة، عن تقديم طلب رسمي لاستضافة وزير التعليم العالي.

وقالت كمبش في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان” لجنة التعليم العالي النيابية والممثلة في خلية الازمة النيابية حيال تداعيات فيروس كورونا قدمت طلبا رسميا لاستضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي قصي السهيل استجابة لمئات المناشدات من قبل طلبة الدراسات العليا في الخارج حول ملف الاقامة وامكانية تاثرهم بها بسبب عودة اغلبهم الى ارض الوطن”.

واضافت كمبش،ان” الموضوع مهم جدا ونسعى من خلال الاستضافة معرفة اجراءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وسبل دعم هذا الملف الهام لتفادي اي تداعيات سلبية على ملف دراسة مئات بل الاف الطلبة في الخارج من خلال التنسيق مع الجامعات والمراكز العلمية المستضيفة للطلبة لتجاوز اي اشكالات خاصة بعد انتهاء ازمة كورونا”.