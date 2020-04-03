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جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الزرفي يؤكد أهمية تطوير النشاط الاستثماري وتقليل الهدر المالي

شؤون عراقية
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بغداد- الصباح الجديد :

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة، أهمية تطوير النشاط الاستثماري وتقليل الهدر المالي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان ” رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، ورئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص”.

واضاف البيان انه ” جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والاقتصادي، وتداعيات فايروس كورونا وانهيار اسعار النفط وتاثيراتها على مجمل الاوضاع في البلد والاطلاع على معدلات الفقر، واعداد الموظفين والمتقاعدين والعاطلين والكسبة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

واضاف انه ” تم التاكيد على اهمية تنشيط القطاع المصرفي، وتحريك الكتلة النقدية المتداولة، واعداد الخطط والبرامج المالية والاقتصادية لمواجهة الركود الحالي، وتنشيط القطاع الخاص، وتطوير النشاط الاستثماري، وخفض وترشيد الانفاق وتقليل الهدر المالي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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