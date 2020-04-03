الزرفي يؤكد أهمية تطوير النشاط الاستثماري وتقليل الهدر المالي

بغداد- الصباح الجديد :

أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الجمعة، أهمية تطوير النشاط الاستثماري وتقليل الهدر المالي.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان ” رئيس مجلس الوزراء المكلف عدنان الزرفي استقبل وكيل وزارة التخطيط ماهر حماد، ورئيس المصرف العراقي للتجارة فيصل الهيمص”.

واضاف البيان انه ” جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع المالي والاقتصادي، وتداعيات فايروس كورونا وانهيار اسعار النفط وتاثيراتها على مجمل الاوضاع في البلد والاطلاع على معدلات الفقر، واعداد الموظفين والمتقاعدين والعاطلين والكسبة والمشمولين بالرعاية الاجتماعية.

واضاف انه ” تم التاكيد على اهمية تنشيط القطاع المصرفي، وتحريك الكتلة النقدية المتداولة، واعداد الخطط والبرامج المالية والاقتصادية لمواجهة الركود الحالي، وتنشيط القطاع الخاص، وتطوير النشاط الاستثماري، وخفض وترشيد الانفاق وتقليل الهدر المالي”.