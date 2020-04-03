اقتصادي يحذر من ان يصير المواطن ضحية ارتفاع سعر الدولار

بغداد- الصباح الجديد :

حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي، الجمعة، من ارتفاع اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية، لافتا الى معظم السلع ستشهد ارتفاعا في الاسعار خاصة ان اغلبها يصل العراق عبر الاستيراد.

وقال التميمي في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد، ان “البنك المركزي يمتلك احتياطي نقدي يتجاوز 60 مليار دولار، وبالتالي فهو قادر على كبح جماح ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية”.

واضاف ان “رفع سعر صرف الدولار قد تتخذه الحكومة حجة لتعويض خسائر انخفاض اسعار بيع النفط، لكن ذلك سيجعل المواطن ضحية الدولار، خاصة ان الكثير من التعاملات تجري بالدولار اضافة الى ان معظم السلع مستورد من خارج البلاد ويتم شراؤها بالدولار”.

وبين ان “الجانب الايجابي في ارتفاع سعر صرف الدولار هو لجوء معظم المستثمرين في القطاع الخاص الى انشاء مصانع داخل العراق بدلا من استيراد السلع بسعر مرتفع من الخارج، وهو ماسيعزز الانتاج الوطني وقد يتحول العراق من بلد مستورد الى مصدر في غضون 10 اعوام”.