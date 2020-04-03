سلطة الطيران المدني تعلن تعليق الرحلات للوافدين العراقيين

بغداد- الصباح الجديد :

أعلنت سلطة الطيران المدني، تعليق الرحلات للوافدين العراقيين عازية السبب الى تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. في حين اكدت وزارة الخارجية ،تسيير رحلتين لنقل العراقيين العالقين في الاردن الى مطار بغداد.

وقال مدير عام السلطة الكابتن الطيار دريد يحيى جاسم في بيان إنه “سيتم التريث بالرحلات الجوية للوافدين العراقيين ابتداءً من الساعة 12 ليلاً من هذا اليوم وذلك لغرض تهيئة أماكن للحجر الصحي للوافدين العراقيين من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مواطنينا الكرام “.

وأوضح، أن “قرار التريث في تلك الرحلات جاء استناداً لتوصيات اللجنة الاستشارية الخاصة بفيروس كورونا المستجد في وزارة الصحة وقررت على ضوء ذلك بحجر جميع العراقيين الوافدين من خارج العراق لمدة 14 يوم ،وبهدف دعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)”.

وأكدت سلطة الطيران المدني العراقي، بحسب البيان “التزامها الكامل بتنفيذ قرارات الجهات العليا في البلاد المتمثلة بمجلس الوزراء وخلية الأزمة للأمر الديواني بالرقم 55 لسنة 2020 ، لحين حصول المستجدات بشأن عودة حركة الملاحة الجوية في البلاد إلى طبيعتها”.

في حين اعلنت وزارة الخارجية ،تسيير رحلتين لنقل العراقيين العالقين في الاردن الى مطار بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته ” الصباح الجديد “إنه “بالتنسيق مع خلية الأزمة المركزية، ووزارة النقل، وبمتابعة حثيثة من قبل وزير الخارجية، تم تسيير رحلتين استثنائيتين للخطوط الجوية العراقية من عمان ،الأولى على متنها 152 مواطن والثانية على متنها 156 مواطن، بواقع اجمالي( 308 )مواطن”.

واضاف البيان أن “ذلك جاء بجُهُود استثنائية بذلها السيد السفير، والكادر الدبلوماسي لاستحصال الموافقات الأصوليّة لفتح المجال الجوي بين بغداد وعمان، لإعادة المواطنين العراقيين العالقين لدى المملكة الأردنيّة الهاشميّة”.ا

في الوقت ذاته أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف، عن تسيير الرحلة الاستثنائية الثانية لاجلاء العراقيين من اسطنبول.

وقال الصحاف في بيان صحفي إنه “تنفيذا لتوجيهات وزير الخارجية بتسخير جميع جهود البعثات الدبلوماسية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الخارج وبالتنسيق مع خلية الأزمة في وزارة الخارجية، ووزارة النقل، القنصلية العامة لجمهورية العراق في إسطنبول، تم تسيّر الرحلة الاستثنائية الثانية للخطوط الجوية العراقية من مطار إسطنبول إلى مطار بغداد الدولي وعلى متنها نحو (244) مواطنا”.

فيما أعلنت وزارة الخارجية اول امس ، تسيير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند.

وقال المتحدث باسم الوزارة في بيان تلقته ” الصباح الجديد “، إن “وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في نيودلهي وبحضور السفير والكادر الدبلوماسي تسير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في الهند، وعلى متنها نحو (400) مواطن”.