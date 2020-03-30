  • الإثنين , 30 مارس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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كاتانيتش يتبرع لبلاده من اجل محاربة كورونا

رياضة
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علي عدنان يواصل تدريبه في حجره الصحي

متابعة/ الصباح الجديد: 

تبرع مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم كاتانيتش الى بلاده من اجل محاربة كورونا. وذكر مصدر مقرب من المدرب ان “كاتانيتش تبرع لبلاده سلوفينيا بمبلغ من المال بغية محاربة كورونا”.ويقوم عدد كبير من نجوم الرياضة بالتبرع الى بلدانهم لمحاربة كورونا.

من جانب اخر، اكد مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم علي عدنان، انه يواصل تمارينه في حجره الصحي ويتواجد عدنان في الدوري الامريكي مع فريقه فانكوفر.وقال المصدر ان “علي ان مدرب اللياقة ومسؤول التغذية يتواصلان معه بشكل شبه يومي من اجل المحافظة على اللياقة”.ويقدم عدنان مستويات مميزة رفقة فريقه الامريكي وصنع هدف المباراة الآخيرة في الدوري.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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