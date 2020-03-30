كاتانيتش يتبرع لبلاده من اجل محاربة كورونا

علي عدنان يواصل تدريبه في حجره الصحي

متابعة/ الصباح الجديد:

تبرع مدرب منتخبنا الوطني بكرة القدم كاتانيتش الى بلاده من اجل محاربة كورونا. وذكر مصدر مقرب من المدرب ان “كاتانيتش تبرع لبلاده سلوفينيا بمبلغ من المال بغية محاربة كورونا”.ويقوم عدد كبير من نجوم الرياضة بالتبرع الى بلدانهم لمحاربة كورونا.

من جانب اخر، اكد مصدر مقرب من لاعب المنتخب الوطني بكرة القدم علي عدنان، انه يواصل تمارينه في حجره الصحي ويتواجد عدنان في الدوري الامريكي مع فريقه فانكوفر.وقال المصدر ان “علي ان مدرب اللياقة ومسؤول التغذية يتواصلان معه بشكل شبه يومي من اجل المحافظة على اللياقة”.ويقدم عدنان مستويات مميزة رفقة فريقه الامريكي وصنع هدف المباراة الآخيرة في الدوري.