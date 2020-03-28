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السوداني يطالب الحكومة بدعم الفئات الفقيرة والمتوسطة والمتقاعدين

آخر الأخبار, شؤون عراقية
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لتجاوز ازمة حظر التجوال

بغداد-الصباح الجديد

طالب النائب محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مجلسي الوزراء والنواب وخلية الازمة النيابية بجملة من الاجراءات للتخفيف عن الفئات الفقيرة ومتوسطة الدخل من الباحثين عن العمل والكسبة والعاملين في القطاع الخاص الذين فقدوا مواردهم بسبب استمرار حظر التجوال.

واورد السوداني في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه: “يتوجب على الحكومة تقديم وصرف الاعانة النقدية للمشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية شهريا. مع صرف منحة طوارىء للمسجلين من المواطنين الذين ينتظرون الباحث الاجتماعي لغرض الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية فضلا على المسجلين في قاعدة بيانات العاطلين عن العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك تخفيفا من معاناتهم في سد جزء من احتياجاتهم الحياتية”.

كما طالب السوداني بحسب البيان: “دعم صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي بسلفه مالية لغرض صرف ضريبة التعطل للمشمولين بالضمان الاجتماعي، ومنح سلفة راتب للمتقاعدين ممن  لم  تنجز معاملاتهم التقاعدية على ان تسترد لاحقا لاسيما ان مخصصاتهم المالية موجودة وان عددهم الاصلي (٢٦١) الفا وان الكثير منهم لم يتسلموا مكافأة نهاية الخدمة”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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