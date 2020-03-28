النائب علي السنيد: طباعة العملة المحلية سيدمر الاقتصاد الوطني

طالب بمحاسبة الحكومة على هدرها الأموال

بغداد-الصباح الجديد:

أكد القيادي في ائتلاف النصر، علي السنيد، اليوم السبت، ان خيار طباعة العملة العراقية من قبل الحكومة سيدمر الاقتصاد الوطني، داعيا مجلس النواب الى محاسبة الحكومة على ذلك.

وقال السنيد في بيان، تلقت الصباح الجديد نسخة منه، ان “ما كشفه رئيس خلية المتابعة بمكتب رئيس الوزراء، يوم الجمعة، من خيارات لمواجهة الازمة المالية، تعتبر خيارات كارثية لامن الدولة المالي والاقتصادي والمجتمعي”.

ودعا مجلس النواب الى “محاسبة الحكومة الحالية لسياساتها الانفاقية المتهورة، وسوء استخدام السلطة في ادارة المصالح العامة”.

وأضاف ان “هذه الحكومة ورثت فائضا نقديا 14 مليار دولار حين تسلم عبد المهدي رئاسة الحكومة، اضافة الى موازنة 2019، الا انه تم اهدارها، وها نحن اليوم على اعتاب ازمة مالية خانقة بسبب تردي اسعار النفط”.

وتابع السنيد بأن “ما ذكره رئيس خلية المتابعة خطير ويضع الحكومة امام المحاسبة القانونية والسياسية، فقوله انّ وضع الدولة سيتاثر ابتداء من الشهر المقبل بما فيها رواتب الموظفين، وهو ما قد يدفع العراق لطباعة العملة كخيار اخير، امر يهدد وضع الدولة برمته، ولا يجب تغطيته سياسيا ومصالحيا من قبل الجهات المنتفعة على حساب الوطن والمواطن”.

وأشار الى ان “ائتلاف النصر طالما حذر من سياسات الهدر والفساد وتناهب الثروة، واخرها تحذيره بتاريخ 10 اذار الماضي”، داعيا الى “تدارك سريع للازمة ووضع حلول صالحة وحاسمة لضمان امن الدولة المالي والاقتصادي”.