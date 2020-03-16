انهيار العملة الإيرانية أمام الدولار واليورو

الصباح الجديد ـ وكالات:

سجلت العملة الإيرانية انهيارا جديدا، أمس الإثنين، مع قرب حلول العام الإيراني الجديد الذي يبدأ الجمعة المقبل، بحسب ما ذكر موقع ”بازار“ المتخصص بالشؤون الاقتصادية والمالية.

وذكر الموقع أن ”الدولار اقترب من 160 ألف ريال إيراني“، مضيفا أن ”الدولار الواحد بلغ في بعض مراكز الصرافة، 156500 ريال إيراني“.

وأشار إلى أن ”بعض المراكز قامت ببيع الدولار بقيمة 159 ألف ريال إيراني، وأن قيمة اليورو بلغت 173500 ريال إيراني.

من جانبه، علق رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، على انهيار العملة أمام العملات الأجنبية، قائلا إن ”بالنظر إلى انتشار فيروس كورونا، لا يوجد طلب على العملات الأجنبية في سوق الصرف“.

وفي 15 من شباط الماضي، أي قبل أربعة أيام من الكشف عن فيروس كورونا في محافظة قم وسط إيران، بلغت قيمة الدولار الأميركي 140 ألف ريال، كما بقيت هذه القيمة مستقرة تقريبا حتى بعد وضع إيران على لائحة القائمة السوداء أواخر شباط الماضي، من قبل مجموعة العمل المالي الدولي لمكافحة غسيل الأموال المعروفة بـ“ FATF“.

وسجلت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، 129 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1053 حالة إصابة جديدة، ما يعد هذا أكبر ارتفاع يومي لعدد المتوفين في البلاد منذ بدء التفشي.

وبالتالي، ارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس في إيران، خلال الساعات الـ24 الماضية من 724 إلى 853 حالة.