أندية الدوري الممتاز تجمد أنشطتها الرياضية

سيناريوهات مختلفة بعد أزمة كورونا

بغداد ـ الصباح الجديد:

علقت أغلب الأندية العراقية أنشطتها، على خطى نفط الوسط الذي كان سباقا لهذه الخطوة.وأعلنت إدارات كل من، القوة الجوية والميناء والنفط وأمانة بغداد وأربيل والطلبة والكهرباء ونفط الجنوب والحدود والصناعات الكهربائية، عبر صفحاتها الرسمية على «فيسبوك»، تجميد الأنشطة لحين صدور قرارات جديدة من خلية الأزمة.وكانت بعض الفرق قد خاضت تدريباتها، ، برغم توجيهات خلية الأزمة بمنع التجمعات.يشار إلى أن الاتحاد المركزي لكرة القدم، قرر في وقت سابق تأجيل منافسات الدوري الممتاز، حتى يوم 23 من الشهر الجاري.

وعلق نادي نفط الوسط نشاطاته بكافة الألعاب الرياضية تماشيا مع قرارات خلية الأزمة المشكلة لمكافحة فيروس كورونا.وأصدرت إدارة النادي بيانا رسميا حصل على نسخة منه وجاء فيه:

تترقب إدارة نادي نفط الوسط عن كثب تطورات الأزمة التي تعصف بالعالم جراء انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع توجيهات خلية الأزمة وحفاظا على صحة وسلامة جميع الطواقم التدريبية والإدارية واللاعبين، تقرر إيقاف جميع نشاطات النادي بكافة الفعاليات لحين صدور توجيهات جديدة من خلية الأزمة تتيح لنا معاودة النشاطات الرياضية.

وتتمنى إدارة نادي نفط الوسط الصحة والسلامة لشعبنا الكريم والعالم أجمع، أبعد الله عن الإنسانية شر الوباء إنه سميع مجيب.ويقف فريق نفط الوسط في المركز الثالث في الدوري الممتاز.

وتزايدت الشكوك حول إمكانية استكمال مسابقة الدوري العراقي لكرة القدم، في ظل تفشي فيروس كورونا.وواجهت بطولة الدوري العراقي هذا الموسم مشاكل كبيرة، حيث ألغيت عقب مرور 4 جولات، ثم تم الاتفاق على آلية جديدة بإقامة المسابقة من مرحلة واحدة، قبل أن تتوقف بسبب كورونا.ويسلط التقرير التالي الضوء على السيناريوهات المتوقعة لمصير الدوري المحلي:

خيار استكمال الدوري قد يكون حاضرا كفكرة في حال تم القضاء على فيروس كورونا أو محاصرته في غضون أسابيع من إيقاف المنافسة.ومن الممكن أن تستكمل منافسات الدوري لاسيما وأن الآلية التي اعتمدتها لجنة المسابقات مختصرة جدا وبالتالي هناك 9 جولات فقط متبقية على انتهاء الموسم.

الخيار الأكثر رواجا هو إمكانية ترحيل الموسم الحالي إلى الموسم المقبل مع الاحتفاظ بالنتائج التي تحققت خلال الجولات الخمس الماضية.كما قد يتم ترحيل الموسم مع البدء مبكرا وإلغاء الجولات التي لعبت.

ومن المقترحات المطروحة أيضا إلغاء الموسم الحالي وتنظيم مسابقة تنشيطية للفرق المنافسة لتحديد فقط من سيشارك في البطولات الخارجية.كما يمكن اعتماد ترتيب الفرق في الجولات الخمس الماضية لتحديد من سينافس على المشاركة الخارجية.

وهناك مقترح آخر يتمثل في إلغاء الموسم بشكل كامل مع تنظيم الدوري في الموسم المقبل بوقت مبكر جدا، فيما ستكون المشاركات الخارجية للأندية وفق ترتيب الموسم الماضي.

لكن ها المقترح سيواجه اعتراضات كبيرة من عدد من الأندية التي حققت في الموسم الحالي نتائج مميزة.

وفي حال تأخر انفراج أزمة فيروس كورونا خلال الشهر المقبل، ولجأ الاتحاد إلى إلغاء الدوري، قد يكون استكمال كأس العراق هو الحل الأمثل لتحديد الفرق المشاركة في البطولات الخارجية.