الإمارات: خطة دعم اقتصادي بقيمة 27 مليار دولار لإحتواء كورونا

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن مصرف الإمارات المركزي يوم السبت عن خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم (27 مليار دولار) لاحتواء تداعيات فيروس كورونا الذي أصاب 85 شخصا حتى الآن في البلاد.

وقال المصرف المركزي إن الخطة تهدف إلى دعم البنوك والشركات في البلاد حيث تضررت قطاعات اقتصادية حيوية مثل السياحة والنقل.

وأضاف، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن الخطة تتألف من ”اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك“.

وقال المصرف في بيان ”سيتوجب على البنوك المشاركة في هذه الخطة الموجّهة استخدام التمويل في منح إعفاء مؤقت لعملائها من شركات القطاع الخاص وعملائها الأفراد“، مشيرا إلى ”تعرض العديد من العملاء الأفراد والشركات لمخاطر النقص المؤقت في تدفقاتهم النقدية بسبب تفشّي وباء كوفيد – 19“. وأضاف ”تهدف الخطة إلى معالجة هذا الأمر من خلال توفير مساعدة للعملاء ومنح تمويل بتكلفة صفرية للبنوك“.

وأشار البيان إلى إجراءات أخرى منها أن المصرف المركزي ”سيقوم بتخفيض مبالغ رأس المال التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها مقابل قروضها الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحوالي 15 إلى 25 بالمئة… وزيادة نسب القرض… حاليا على قروض الرهن الممنوحة لمشتري المنازل للمرة الأولى“.

وأوضح البيان أن المشترين سيستفيدون ”لأول مرة من كونهم سيكونون مطالبين بدفع قدر أقل من رأس مالهم الخاص عند شرائهم عقارا للمرة الأولى“.

وتابع البيان أن المصرف المركزي سيراجع الحدود ”التي تضع سقفا أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري..

فعندما يبلغ الانكشاف مـا يعادل 20 بالمئة من محفظة قروض البنوك، مقاسة بالأصـول المرجّحة بالمخاطر، سيُسمـح للبنوك بزيادته إلى 30 بالمئة، ولكن سيُطلب منها الاحتفاظ بمزيـد مـن رأس المـال“.

وقال المصـرف إنـه أصـدر أيضـا لوائح وتعليمات جديدة لدعـم الشركات والزبائن المتعامليـن بالتجزئـة والذين تضرروا بسبـب انتشـار كورونـا.