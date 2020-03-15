تراجع مؤشرات الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط

الصباح الجديد ـ وكالات:

أغلقت معظم بورصات الخليج الرئيسة منخفضة أمس الأحد وسط مخاوف إزاء التبعات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا، وسجلت مصر أكبر هبوط بينما نزل سهم أرامكو السعودية بعد أن جاءت أرباح الشركة دون التوقعات.

وتوسعت دول الخليج التي أعلنت عن نحو 900 حالة إصابة بالفيروس في إجراءات احتواء انتشاره إذ أعلنت سوق أبوظبي غلق جميع قاعات التداول وأغلقت دبي دور السينما وصالات التمرينات الرياضية وألعاب الفيديو. وأوقفت الكويت والسعودية جميع رحلات الركاب الدولية.

وأغلقت مصر، التي بها أكثر من 100 حالة إصابة بالفيروس، المدارس والجامعات لمدة أسبوعين.

وهوى المؤشر المصري الذي استأنف التداول بعد توقف، 9.3 بالمئة وهو أكبر هبوط يومي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2012. وأغلقت جميع القطاعات على انخفاض وهوى سهم البنك التجاري الدولي 9.9 بالمئة.

وفي السعودية نزل المؤشر 1.1 بالمئة ليسجل تراجعا لليوم الثالث على التوالي وفقد مصرف الراجحي 1.1 بالمئة.

وأغلق سهم أرامكو السعودية منخفضا واحدا بالمئة إلى 28.7 ريال (7.65 دولار) بعدما أعلنت الشركة تراجع صافي ربح 2019 بنسبة 21 بالمئة إلي 88.2 مليار دولار. وكان 15 محللا توقعوا في استطلاع أجرته رفينيتيف أن تحقق أرامكو ربحا صافيا قدره 92.6 مليار دولار في 2019.

ونزل البنك السعودي الفرنسي 4.7 بالمئة. وأعلن البنك أنه بدأ تنفيذ برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتأجيل سداد مستحقات مصرفية لمدة ستة أشهر.

وهوى سهم لجام للرياضة عشرة بالمئة بعدما علقت الأنشطة مؤقتا بسبب فيروس كورونا.

وتراجع مؤشر دبي 3.4 بالمئة إلى أقل مستوى منذ 2013. وسجل سهم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر هبوط على المؤشر، منخفضا عشرة بالمئة.

وفقد سهم إعمار العقارية خمسة بالمئة. كانت الشركة أعلنت الأسبوع الماضي وقف الحجوزات في ثلاثة فنادق لمدة تتجاوز خمسة أشهر بسبب الفيروس.

وفقد سهم دي.إكس.بي انترتينمنتس 5.1 بالمئة بعد أن أغلقت مؤقتا‭‭ ‬‬متنزهات ترفيهية.‬‬

ونزل مؤشر أبوظبي 1.9 بالمئة. وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 3.7 بالمئة وفقد بنك أبوظبي التجاري 5.8 بالمئة.

ونزلت بورصة الكويت، بعد توقف يوم الخميس، 6.5 بالمئة وهبط بيت التمويل الكويتي 7.8 بالمئة .

وفي قطر، خالف المؤشر الاتجاه وارتفع واحدا بالمئة إذ ارتفع سهم قطر للتأمين سبعة بالمئة.