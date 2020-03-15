إطلاق اسم “ليدي غاغا” على نوع جديد من الحشرات

الصباح الجديد – وكالات:

لاحظ الدكتور بريندان موريس من جامعة إلينوي الأميركية، في أثناء متابعته ألف حشرة من نوع السارقات (الذباب ذو السنام الظهري)، أن إحدى الإناث تختلف عن البقية، فأطلق عليها اسم “ليدي غاغا”

وتفيد مجلة Zootaxa العلمية، بأن الدكتور موريس وزميله كريستوفر ديتريش، وصفا هذه الحشرة كما يلي “توجد في جناحها الأمامي مصلبة إضافية (m-cu) بين العرقين الطوليين الرابع والخامس، وشكل جبهي إسفيني”.

وقرر موريس تسمية هذه الحشرة “ليدي غاغا”، لكي يصبح واضحا للمختصين عن نوع الحشرة التي يتحدث عنها. وقال موضحا، “إذا ظهرت في يوم ما خنفساء “ليدي غاغا” فإنها حتما ستكون من نوع السارقات، بسبب قرونها وإحساسها الغريب بالأناقة. لكونها مختلفة ولا تشبه التي شاهدناها سابقا”.

ويعتزم موريس السفر إلى نيكاراغوا على أمل العثور على حشرة ثانية من هذا النوع في غاباتها الاستوائية، التي جلبت منها الحشرات التي يدرسها لبحثه العلمي الجديد.