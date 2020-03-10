وزير الموارد المائية يفتتح مشروع ناظم «ابو صخير» الاروائي في النجف

بعد انجاز مشروع تبطين جدول الحسينية في كربلاء

بغداد _ الصباح الجديد :

افتحح وزير الموارد المائية د. جمال العادلي مشروع ناظم ابو صخير الاروائي في محافظة النجف الاشرف بحضور المحافظ.

واكد الوزير ان هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية المهمة واكبر مشروع اروائي انجزه العراق بعد عام 2003 على نهر الفرات بين قضائي المشخاب والمناذرة ويؤمن الارواء لاكثر من 90 الف دونم من الاراضي الزراعية ويحتوي على 7 بوابات شعاعية كبيرة تصريف الواحدة منها 200 متر مكعب في الثانية وكل بوابة تحتوي على منظومات هيدروليكية وكهربائية متطورة .

وقال الوزير ان المشروع يحتوي ايضا على ممر ملاحي للسفن ويؤمن ناظم ابو صخير الحصص المائية للاراضي الزراعية في محافظتي النجف الاشرف والديوانية حيث تستفيد منه الاراضي الواقعة على جداول منخفض بحر النجف وسيؤمن تشغيله المياه لهذه الجداول الفرعية وكذلك توفير فرص عمل كثيرة للشباب وزيادة المنتج الزراعي .

على صعيد متصل افتتح الوزير ومحافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي مشروع تبطين جدول الحسينية ومحطة ضخ الكرطة بمحافظة كربلاء المقدسة بحضور عدد من المسؤولين ومدراء الدوائر التابعة للوزارة في المحافظة وجمهور غفير من الوجهاء والفلاحين واهالي المنطقة .

واكد الوزير في كلمته خلال حفل الافتتاح الى ان وزارة الموارد المائية اولت اهمية خاصة للمحافظة لتنفيذ مشاريع الري واليوم بعون الله نفتتح مشروع تبطين جدول الحسينية بعد انجاز تبطين كامل القناة البالغ طولها 27 كيلو مترا والذي اسهم في احياء المنطقة وتوزيع المياه بشكل عادل بين الفلاحين ، ومشروع محطة ضخ الكرطة بتصريف 4 امتار مكعبة في الثانية لتحويل مياه مبزل الكرطة لارواء الحزام الاخضر الشمالي كمرحلة اولى بدلا من تصريف المياه الى مبزل الرزازة .

واضاف الوزير ان الوزارة حققت طفرة نوعية في تنفيذ الخطط الزراعية للعام الماضي والحالي حيث تم زراعة مايقرب من 6 ملايين دونم للموسم الشتوي الماضي وانتاجية للحنطة بحدود 5 ملايين دونم وهو رقم قياسي حقق اكتفاء ذاتيا من المحصول كان من المخطط الوصول اليه عام 2015 .