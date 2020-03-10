زين تؤكد على التزامها بتوفير المنتجات والخدمات الأكثر ابتكارأُ في قطاع الاتصالات والانترنت

حملة “اني زين … انت زين؟” جاءت بمشاركة النجم سيف نبيل

بغداد – خاص

أطلقت زين العراق إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حملتها الإعلانية الجديدة “اني زين.. انت زين؟” التي أكدت من خلالها على جاهزيتها لإطلاق خدمات الجيل الرابع 4G في جميع انحاء العراق وهي الان بانتظار منحها الرخصة من قبل الجهات المعنية.

الحملة الجديدة أتت بمشاركة النجم سيف نبيل والتي تضمنت عدة رسائل لمشتركيها وخصوصا شريحة الشباب حيث ابرزت زين التزامها تجاههم بالاستمرار بتوفير المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراُ في قطاع الاتصالات والانترنت والخدمات الرقمية باستخدام أحدث تكنولوجيا الاتصالات في العالم بالإضافة الى استثماراتها المتواصلة في تطوير البنى التحتية والذي عزز من موقعها كأكبر مشغل اتصالات بالعراق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد ان”زين تنتظر منحها الرخصة لإطلاق خدمات الجيل الرابع في العراق، ولقد أتمت كافة الاستعدادات من خلال بنيتها التحتية المتطورة وشبكتها التي تغطي جميع المحافظات. إطلاق الجيل الرابع سيمكننا من تقديم المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً للمواطن في مختلف القطاعات. وستدعم تقنيات الجيل الرابع جهود زين العراق في رحلتها للتحوّل الرقمي، وستواصل زين العراق في بذل جهودها الداعمة لجيل الشباب والرياديين في كافة المجالات لبناءٍ مستقبلٍ أفضل للعراق.”

يذكر انه شركة زين هي إحدى أكثر الشركات تقدماً من الناحية التكنولوجية في العراق والمنطقة. وتعمل الشركة للوصول إلى كافة شرائح المجتمع ولتأمين الخدمة الأفضل والأسرع لجميع المشتركين