ايتن عامر تخطط لمشروع غنائي

الصباح الجديد – وكالات:

ابدت الممثلة المصرية أيتن عامر رغبتها في خوض تجربة الغناء، مؤكدة أنها كانت ستبدأ شوطها الفني كمغنية، ولكن بعد تقديم أول عمل درامي لها قررت استكمال شوط التمثيل، لافتة أنها تتمنى إطلاق أغانٍ خاصة بها، كاشفة عن موهبتها في الغناء، منذ الصغر.

وشاركت أيتن صورة جديدة لها عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي معلقة عليها: “وأنا في المدرسة كانت عندي مدرسة موسيقى اسمها سمر اثرت بي بشكل كبير، علمتني العزف على كل الآلات الموسيقية وأولها كان الاوكورديون مع إنه كان أكبر مني. كنت كل يوم اعزف النشيد الوطني والموسيقى التي ترافق التمارين الرياضية.

وتابعت: “حلمي ان أكون مطربة واؤدي اغان حلوة، وقبل ان ادخل مجال التمثيل وقعت عقدا مع شركة انتاج أغاني وبالفعل نفذت معها اغنيتين لكن قبل ان تطرحان في السوق جاءتني فرصة تقديم دور في أحد المسلسلات، وشعرت بان موهبتي بالتمثيل أجدر باهتمامي، لكني اليوم اشعر بان هناك شيئا بداخلي يجرني الى الغناء لا أستطيع ان اكبته أكثر.