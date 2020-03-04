عرض “رقصة الاوشحة السبعة” بعد 50 عاماً من منعه

الصباح الجديد – وكالات:

بعد خمسون عاماً من منع فيلم “رقصة الأوشحة السبعة” للمخرج البريطاني الشهير كين راسل، خرج الفيلم المثير للجدل أخيراً من محبسه، ليعرض ضمن فعاليات مهرجان كيزيك السينمائي البريطاني.

وعرض الفيلم، وهو عن المؤلف الموسيقي الألماني الشهير ريتشارد شتراوس، لمرة واحدة على تلفزيون بي بي سي في شباط عام 1970.

وبــــسبب تصـــويــر الفيلــم شتراوس كمتعاطف مع النازية، فقد ثارت ضـــــــده موجة مـــن الاعتراضات. وغضبت عــــائلــة شتـــراوس، وسحبت من الفيلم حقوق استعمال موسيقى شتراوس، وهذا يعني عملياً حظر عرض الفيلم إلى حين انتهاء مدة صلاحية حقوق التأليف والنشر الخاصة به.

والآن، بعد مرور أسبوع فقط على انتهاء صلاحية مدة حماية الحقوق الفكرية المتعلقة بالفيلم بسبب مرور خمسين عاماً على إنتاجه، وتحوله إلى ملكية عامة، سيحظى هذا العمل السينمائي أخيراً بفرصته الثانية للعرض.

وقال ديفيد ميلر، المسؤول عن وضع برنامج مهرجان كيزيك: “منذ سنوات أريد عرض فيلم رقصة الأوشحة السبعة” ضمن مهرجان كيزيك، وكنت أتتبع تاريخ انتهاء المنع”.

وتابع قائلاً، حتى بعد كل هذا الوقت، فإن قص الشريط الأحمر الذي يمثل المنع القانوني للفيلم، كان تحدياً.. يسعدنا إعادة هذا الفيلم إلى حيث ينتمي”.