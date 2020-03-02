السفير البريطاني يدين قصف الخضراء ويأسف لعدم تمرير حكومة علاوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

أدان السفير البريطاني في بغداد، ستيفن هيكي، الإثنين (02 آذار، 2020) قصف المنطقة الخضراء، فيما عبر عن خيبة أمله بـ ’’فشل’’ تمرير حكومة محمد توفيق علاوي.

وقال عبر تغريدة على منصة تويتر: “ندين بشدة الهجوم الصاروخي على المنطقة الخضراء في بغداد ليلة امس”، مبينا أن “مثل هذه الهجمات ترهب المواطنين العراقيين وتؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي بالإضافة الى تقويض سيادة الدولة”.

وكانت أعلنت خلية الاعلام الامني، أعلنت في الساعة الأولى من الاثنين، سقوط صاروخين نوع كاتيوشا على المنطقة الخضراء، من دون وقوع خسائر بشرية.

وأردف هيكي: “ليس هناك أي دولة أخرى في العالم تواجه مثل هذا الإرهاب العشوائي، ان الشعب العراقي يستحق الأفضل بكثير”.

وفي تغريدة ثانية، قال السفير البريطاني في العراق، إنه “بعد مضي اكثر من ثلاثة اشهر على استقالة رئيس الوزراء، نتقاسم خيبة الامل مع العراقيين لفشل البرلمان في اختيار رئيس وزراء جديد”.

ورأى ان “العراق بحاجة ماسة، واكثر من أي وقت اخر، الى حكومة قوية قادرة على توفير الامن والاستجابة لمطالب المتظاهرين والتعامل مع فايروس كورونا”.



وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد توفيق علاوي، قد قدم أمس الاحد (01 آذار 2020)، اعتذاره عن التكليف لرئيس الجمهورية برهم صالح.

وقال علاوي في بيان تلقته (الصباح الجديد)، إنه «عندما تم تكليفي كنت قد وعدت الشعب بأني سأترك التكليف في حال مورست ضغوط سياسية لغرض تمرير اجندة معينة على الحكومة التي اعتزم تشكيلها، وعليه كان قراري تشكيل حكومة مستقلة من اجل العمل دون التزامات حزبية او ضغوطات من اجل الإسراع بتنفيذ مطالب الشعب، واني على علم تام بأن الإصرار على هذا الشرط سيكلفني تمرير حكومتي لان الجهات التي غرقت بالفساد وتاجرت بالطائفية والعرقية ستكون اول متضرر، واني لو قدمت التنازلات لكنت الان مباشر بعملي كرئيس لوزراء العراق».