  • الثلاثاء , 3 مارس 2020
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حقوق الإنسان: شركات الطيران تلغي رحلات مدفوعة الثمن لعراقيين عالقين في تركيا

شؤون عراقية
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مؤشرات بمساع لاستغلالهم

بغداد – الصباح الجديد:
كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان، علي البياتي، الاثنين، ان شركات الطيران ألغت رحلات مدفوعة الثمن لعراقيين متواجدين في تركيا، مطالبا الجهات المعنية بحل هذه المشكلة.
وطالب البياتي في بيان، تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه “وزارتيّ الخارجية والنقل وسلطة الطيران المدني العراقية بالاهتمام بملف العراقيين المتواجدين في تركيا والذين سافروا مؤخرا لأغراض السياحة او لأسباب أخرى”.
وأضاف “وردتنا مناشدات بأن شركات الطيران قد ألغت رحلات العودة الى العراق المحجوزة والمدفوعة الثمن مسبقا بعد اعلان تعليق الرحلات بين العراق وتركيا رسميا بسبب فيروس كورونا”.
وبين ان «حسب المناشدات فانه على مدى يومين هنالك وعود لهم بإعادتهم الى العراق ويتم نقلهم من مدينة الى أخرى بدون توقيتات ثابتة مع وجود مؤشرات لاستغلالهم».

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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