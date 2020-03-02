كاتي بيري: التأني سبب تأخير زواجي من أورلاندو بلوم

الصباح الجديد – متابعة:

اعلنت المغنية العالمية كاتي بيري سبب تأخير زواجها من خطيبها الممثل العالمي أورلاندو بلوم قائلةً: “أشعر بتثاقل خطواتي كلما فكرت في التخطيط لزواجي من خطيبي أورلاندو بلوم، الأمر لا يتعلق بحفل الزفاف، بل بعيشنا معا ومدى التزامنا ومسؤوليتنا حينما تصبح الحياة صعبة، خاصة في ظل محاسبة الآخرين لنا في حال فشلنا، لذلك فالموضوع يحتاج الى التأني وفترة الخطبة كفيلة بتحديد الموعد”.

يشار إلى أن الثنائي تعرفا إلى بعضهما البعض في عام 2016 واحتفلا بخطبتهما في يوم عيد الحب من العام الماضي.

وسبق لبيري الزواج من الممثل البريطاني راسل براند، أما بلوم فكان متزوجاً من عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير.

يذكر ان بيري حصدت العديد من الجوائز منها جائزة موسوعة غينيس للأرقام القياسية ولأربع مرات. وضمتها مجلة فوربس لقائمة “السيدات اللاتي حصلن على مكانة عالية في الموسيقى” من عام 2011:2015. وهي إحدى المغنيات اللاتي حصلن على أكثر مبيعات في كل العصور اذ باعت 37 مليون ألبوم و138 مليون أغنية منفردة في جميع أنحاء العالم. كما أطلقت بيري العديد من منتجات العطور التي تحمل اسمها كعلامة تجارية مثل عطور “كيلر كوين”، و”ميو!”، و”بو”، وعطر “ماد بوشن”.