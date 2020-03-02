  • الإثنين , 2 مارس 2020
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جاكي شان يخصص مكافأة لمن يجد لقاحاً لفيروس كورونا

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الصباح الجديد – وكالات:
أصدر الممثل الصيني الشهير جاكي شان بيانا يوضح فيه حقيقة إصابته بفيروس “كورونا”، وذلك بعد تداول شائعات توحي بوضعه في الحجر الصحي نتيجة لإصابته بالفيروس بعد أن شوهد بجانب ضابط في هونغ كونغ.
وقال جاكي شان، في تدوينة نشرها بحسابه على موقع “Weibo”: “إن العلم والتكنولوجيا يلعبان دوراً محورياً في مكافحة الفيروس، وأنا على ثقة بأن الناس يشاركونني الأمل في أن يكون هناك علاج او لقاح في وقت قريب، وأيا كان مخترع اللقاح، شخصاً أو منظمة، أود منحه تعبيراً عن شكري وامتناني، مليون يوان (197 ألف دولار)”.
وبحسب وسائل إعلام صينية، تبين أن جاكي شان كان متواجداً في موقع آخر مختلف يبعد 30 دقيقة عن مكان الحدث الذي انتشرت فيه العدوى.
وكان جاكي شان قد كتب ردا على شائعات اصابته بالمرض عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: “شكراً على اهتمام الجميع، أنا بصحة جيدة وآمنة للغاية، تلقيت رسائل من الأصدقاء للاطمئنان على حالتي، أرجوكم لا تقلقوا أنا لست في الحجر الصحي”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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