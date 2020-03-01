منار المدني

1

كل شيء سيمر بسرعة

ستعود باصات النقل إلى الساحة

يمر الموظفون والحمّالون صباحًا متذمرين من الزحام المروري، ستمحو الأمطار ما رسمه الحالمون على الجدران

وتقوم البلدية برفع الصور واللافتات،

ستُفتح الجسور على مصارعها من جديد

وعندما يعود كل شيء إلى مكانه على جانبي الطريق بعد أن يغسل عمّال النظافة الدم من الأرض، سيذهب الجميع إلى التسوق

القتلة إلى محال المعدات العسكرية

الشهداء إلى عربات الملابس المستعملة

والأمهات الوحيدات

إلى المقابر

2

إنهم يبحثون الآن

عمّن سيشكل موته قضية مؤثرة،

عن وجه طفولي جميل،

قد لا يكون مشهورًا بدرجة كبيرة

وليس من الضرورة أن يكون عنيفًا أو مشاكسًا،

إنهم يبحثون وحسب

وشيء ما سيدلهم عليه بالنهاية، على الأكثر

سيكون قلباً مكسوراً

لأمّ متعبة

أو حبيبة بعيدة

3

لقد قتلوا البارحة

امرأة تشبهكِ إلى حد كبير

وتنحدر معكِ من ألم واحد

وربما من جذر واحد يمت إلى أعماق الأرض

ولا شكّ من بلاد واحدة

بلاد قاسية

لن تسمح أبداً أن أستند إليكِ الآن

وأبكيها

*عن مجلة الجديد