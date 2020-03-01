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وتلك الأيام لـ « شكيب كاظم»

ثقافة
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صدر كتاب عن دار أمل الجديدة بدمشق للأديب والباحث العراقي شكيب كاظم، عنوانه (وتلك الأيام)، أهداه إلى روح أستاذه الجليل، الدكتور عناد غزوان، استذكارا لأيام الدرس الجامعي في قسم اللغة العربية، بكلية الآداب بالجامعة المستنصرية، قسمها المسائي، سنوات 1970- 1975، واشتمل على مجموعة من المقالات الثقافية، نشرها في الصحف والمجلات العراقية والعربية، فضلا عن المواقع الثقافية والنقدية ؛ موقع الناقد العراقي، وموقع الحوار المتمدن، وصحيفتي (القدس العربي) و(رأي اليوم) الصادرتين في لندن، ومن مقالات الكِتاب: حديث نادر للمفكر الفلسطيني إدوارد سعيد، ومناقشة هادئة مع الدكتور لويس عوض، وأستاذي الدكتور أحمد مطلوب، وفاضل العزاوي (الرائي في العتمة)، وعلي الشوك في سيرته الذاتية، والدكتور عدنان سعيد، ونصير الجادرجي في مذكراته، ومقتطفات من ذاكرة الدكتور شاكر الجنابي، والباحث الرصين عبد اللطيف الراوي، وعبد الأمير الورد آخر الأخافش، وهل تأثر المعتزلة بفكر اليونان، وهل قرأ الجاحظ كتاب ( فن الشعر) لأرسطو؟ و، و.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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