نادي الوديع يستعد لدوري الدرجة الأولى البغدادي لكرة القدم

بطموح الإدارة وثقة الملاك التدريبي وإمكانات الشباب

بغداد ـ فلاح الناصر:

يستعد فريق نادي الوديع للمشاركة في دوري أندية الدرجة الاولى لمجموعة بغداد لكرة القدم بطموح إدارته الفتية وثقة ملاكه التدريبي وإمكانات اللاعبين الشباب الذين تم اختيارهم للدفاع عن ألوان الفريق في المشاركة المقبلة التي تعد الأولى في مسيرة النادي الذي حاز على إجازة تأسيس رسمية في 25 آيار من العام الماضي 2019.

«الصباح الجديد» قررت ان تسلط الأضواء على نادي الوديع الرياضي، وتلتقي برئيس النادي والملاك التدريبي للفريق الأول، فكانت الحصيلة الآتية:

يقول رئيس نادي الوديع الرياضي، اللاعب السابق، وديع حسن عازب، انه يرأس الهيئة الإدارية التي تضم المهندس كاظم خليل نائبا وبهاء الدين حسن أمينا للسر وعلي فلاح الدين أمينا ماليا وعضوية علي سامي وهادي حسين، والسيد جاسم البخاتي رئيسا فخريا.

ويضيف: عنما قررنا تسيس النادي، واجهنا بالتأكيد صعوبات عدة، تمثلت بالحصول على قطعة أرض رسمية للنادي، فبعد العديد من المراجعات، كان للسيد محافظا بغداد، فلاح الجزائري، دورا مهما في استحصالنا الأرض التي تبلغ مساحتها دونمين وتم استئجارها مساطحة لمدة 20 سنة.

وتم البدء بمرحلة البناء في الارض، فتم تشييد إدارة بمساحة 200 متر وملعب للتدريب ودار ضيافة وسيتواصل العمل تباعا في الارض، إضافة إلى انشاء محلات سيكون موردها للنادي لكونه يعتمد على الدعم الذاتي ولا يرتبط باية جهة.

ويتابع، ان نادي الوديع الرياضي، حاليا يضم فريقين للرديف يقوده المدرب ماجد حميد، وفريق أول يستعد للمشاركة في دوري الدرجة الاولى لأندية بغداد بقيادة الملاك التدريبي المؤلف من محمد كرم مشرفا ورعد جبار مدربا وسعيد صبيح مدربا مساعدا وفريد عبد الرضا مدربا لحراس المرمى، إلى جانب مدرسة النادي التخصصية لكرة القدم للمواهب ويعمل فيها المدربون ، عبير جمال وماجد حميد واحمد طارق، وهي ترفد الأندية بلاعبين موهوبين في فرق الفئات العمرية.

أما مدرب فريق الوديع لكرة القدم، الكابتن، رعد جبار، فاكد ان مدة اعداد الفريق تتواصل للشهر الثاني تواليا، وبدأت بمرحلة تحضير اللاعبين الذين تم اختيارهم وفقا لقناعات الملاك التدريبي وممن يملكون المقدرة على تقديم عطاء إيجابي في مباريات دوري الدرجة الاولى لمنطقة بغداد، مشيرا إلى ان الفريق اجرى سلسلة مباريات ودية أسهمت في تعزيز الانسجام بين اللاعبين واطلاع الملاك التدريبي على المستويات الفنية بصورة أكثر، فبدأ الفريق بالتعادل امام الصليخ بهدف لمثله، ومع الأثير بهدفين لمثلهما والفوز على رديف نادي الحسين بهدفين لهدف والفوز على شباب نادي السياحة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

واشترك الفريق بعدها في منافسات بطولة شهداء التايكواندو السابعة لكرة القدم التي أقيمت في ملعب أبطال المدينة، خسر الفريق امام نادي العدالة بهدف ثم الخسارة امام نادي الفتح بهدفين لهدف والفوز على فريق النجدة بثلاثة أهداف نظيفة، لينتقل إلى دور ربع النهائي وأيضا خسر امام فريق العدالة المتميز بفارق ركلات الجزاء بعد التعادل بهدف لمثله في الوقت الاصلي للمباراة.

المدرب رعد جبار، اكد ان فريقه استفاد كثيرا من المشاركة في البطولة التنشيطية، فمواجهة فريق العدالة لمرتين وهو فريق متميز يملك اعدادا خاصا وسبق له اللعب في دوري الاضواء اسهم في دفع عجلة مسيرة الاعداد لفريقه الفتي إلى الامام، كذلك وفرت المباريات في البطولة فرصة لمشاركة اللاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل الفريق وقدموا في المباريات امكانات فنية مشجعة وضعت الملاك التدريبي في وضع مطمئن قبل المشاركة في بطولة دوري الدرجة الاولى لمنطقة بغداد.

اما المدرب المساعد، سعيد صبيح، وهو لاعب فريق نادي الشرطة سابقا، فاشار إلى ان المهمة الحالي هي الاولى له مع فرق الدرجة الاولى وسبق له قيادة فريق شباب نادي الاسكان في الموسم الماضي، موضحا ان فريق الوديع يتطلع بثقة للمشاركة الفعالة في دوري الدرجة الاولى المقبل، مبينا ان الإدارة تملك الطموح والملاك التدريبي لديه الثقة في بناء فريق جيد وكذلك الاختيارات بالنسبة للاعبين تعد جيدة والشباب لديهم الاصرار على تقديم الأفضل، منوها ان المشاركة في البطولة التنشيطية كانت نقطة ايجابية جدا في رحلة التحضيرات لكونها كشفت المستويات الفنية للاعبين واسهمت في تعزيز درجة التناغم بينهم فوق المستطيل الاخضر، وان المدة المقبلة ستشهد اندفاعا في تدريبات الفريق ليكون جاهزا للمنافسات الرسمية.