واثبو المركز الوطني بألعاب القوى عينة أطروحة دكتوراه جديدة

إعلام شؤون الأقاليم والمحافظات:

لمدة 4 أشهر، يواصل طالب الدكتوراه، سيف محمد كاظم، اجراء بحثه على عينات من واثبي ‏المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لألعاب القوى في بغداد التابع لدائرة شؤون الاقاليم والمحافظات بوزارة الشباب والرياضة ، لإكمال اطروحته وتقديمها لنيل الشهادة العليا من كلية التربية ‏البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد باشراف أ.د. إيهاب داخل حسن.‏

الباحث اكد انه يستخدم جهازاً حديثاً إسبانيَ المنشأ اسمه « aqt « يعمل على تحفيز العضلات وبناءها، ووجد ان التحفيز مع الاداء افضل ، كما انه يسهم ‏في تطوير القوة الانفجارية واللحظية للواثب ، ويزيد سرعته التقريبية ويحسن بعض ‏المؤشرات الميكانيكية لدى الرياضي، مشيرا الى انه اختار المركز الوطني لإجراء عينة البحث لما يضمه المركز من عمل منظم ووجود ملاكات ‏إدارية وتدريبية يسهمون في انجاح مسيرة الباحثين وكذلك التفاعل والتعاون الكبيرين من اللاعبين الموهوبين.، كما اشاد مشرف البحث بالأجواء المثالية لاجراء البحوث العلمية والدراسات والتعاون الكبير الذي تبديه إدارات المراكز الوطنية للموهبة الرياضية في دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات.