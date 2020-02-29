ليبيا: سقوط صواريخ بعدة أنحاء من طرابلس منها مطار معيتيقة الدولي

الصباح الجديد ـ وكالات :

سقط العديد من الصواريخ «من طراز غراد» امس الأول الجمعة في أنحاء متفرقة من العاصمة الليبية ، بما في ذلك مطار معيتيقة الدولي، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل وأضرار مادية. وقال شهود إن الصواريخ استهدفت أحياء الهضبة الخضراء وسوق امس الأول الجمعة وأبو سليم في جنوب شرق طرابلس.

أفادت مصادر متطابقة أن عدة صواريخ «من طراز غراد» سقطت امس الأول الجمعة في عدة أنحاء من العاصمة الليبية طرابلس، وطالت مطار معيتيقة الدولي الوحيد الذي لا يزال يعمل في طرابلس، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل وأضرار مادية.

واستهدفت الصواريخ أحياء الهضبة الخضراء وسوق امس الأول الجمعة وأبو سليم في جنوب شرق طرابلس، وفق شهود عيان ومصور في وكالة الأنباء الفرنسية كان في المكان.

وأشارت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على صفحتها عبر فيس بوك إلى «إصابة امرأة نتيجة استهداف منزلها بإحدى القذائف الصاروخية».

وقالت القوات الموالية لهذه الحكومة في بيانها إن «ميليشيات مجرم الحرب حفتر استهدفت بأكثر من 60 صاروخ غراد مطار معيتيقة ومحيطه وعددا من الأحياء السكنية في طرابلس». وأكدت هيئة مطار معيتيقة سقوط عدة صواريخ في هذه المنشأة التي اضطرت إلى تعليق الرحلات امس الأول الجمعة. وكان مطار معيتيقة قد تعرض لسقوط قذائف في محيطه الخميس، وعلقت الرحلات لبضع ساعات بسبب «استمرار القصف»، على وفق ما كانت قد أعلنته السلطات.

وفي 4 نيسان 2019، شنت القوات الموالية للمشير حفتر هجوما باتجاه طرابلس للسيطرة عليها. ومنذ ذلك الوقت، هاجمت مطار معيتيقة عدة مرات لاتهامها حكومة الوفاق باستخدامه لأغراض عسكرية.

طرفا النزاع توصلا الأحد عقب مباحثات غير مباشرة استضافتها مدينة جنيف السويسرية إلى «مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار» ينبغي وضع اللمسات الاخيرة عليها في آذار المقبل، بحسب بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.