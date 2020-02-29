ترامب مستعد للقاء مع زعماء «خماسي» مجلس الأمن الدولي

الصباح الجديد ـ وكالات :

نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية أمس الأول الجمعة، أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء زعماء روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا، بهدف بحث قضايا الحد من التسلح.

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن ترامب يريد استخدام مثل هذا الاجتماع للأعضاء الخمسة دائمي العضوية في مجلس الأمن الدولي لمحاولة إحراز تقدم في اتفاق ثلاثي للحد من التسلح مع روسيا والصين.

وأضاف المسؤول: «ستستغل الولايات المتحدة هذه الفرصة لإدخال كل من روسيا والصين في إطار دولي للحد من التسلح وتجنب سباق تسلح مكلف».

ووفقا للمسؤول، فإن «روسيـا والصين مهتمتان بتجنـب وضع لن تكون فيـه الولايـات المتحدة مقيـدة في إمكانيات تحديث ونشر القوات النوويـة. واليوم يتوجب على روسيا والصين والولايات المتحدة باعتبارها القوى العسكرية الرئيسية وكذلك الأعضاء في الخماسي الدولي، خفض مستوى التهديد والعمل على الحد من التسلح».

وأضاف المصدر، أن «الرئيس (ترامب) أعطى إشارة واضحة إلى أنه مستعد للقاء أي قائد عالمي في أي وقت من أجل تعزيز مصالح الأمن القومي للولايات المتحـدة.

وستعمل الولايات المتحدة مع الأعضاء الآخرين في الدول الخمس من أجل بحـث وتنظيم مثل هـذا الاجتمـاع».

ولم يحدد المصدر متى وأين يمكن أن تنعقد القمة.

وذكرت وكالة «تاس» الروسية امس الأول الجمعة أن البيت الأبيض لم يرد بعد على طلبها تأكيد استعداد ترامب للقاء كهذا.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح في ينايـر الماضي عقد اجتماع لزعمـاء روسيا وبريطانيا والصيـن والولايات المتحدة وفرنسا لبحث سبل «حماية السلام وحفظ الحضارة»، وأعلنـت باريس وبكين في وقـت لاحـق عن تأييدهمـا لهذه المبادرة.