الصباح الجديد – وكالات:

أعلنت شركة تعدين دولية أنها ستطلق أكبر شاحنة كهربائية في العالم، في أحد مناجم البلاتين التابعة لها في جنوب إفريقيا.

وتزن الشاحنة، التي يطلق عليها Fuel Cell Electric، نحو 290 طنا لتكون أثقل بنحو ستة أضعاف من ثاني أكبر مركبة كهربائية في العالم، وهي “eDumper” وتزن 45 طنا، تُستعمل لنقل الجير والرخام لمنشأة تعدين في سويسرا.

وصُممت Fuel Cell Electric بمحرك هجين يستعمل بطارية ليثيوم أيون وخلايا وقود الهيدروجين، التي تحل مكان مركبات محركات الديزل التقليدية المستعملة عادة في المناجم.

وسيكون في الشاحنة مخازن طاقة مجتمعة تبلغ ألف كيلو واط في الساعة، والمنتج الثانوي الوحيد للنفايات الذي ينتج عن المحرك هو الماء، الذي يُنتج فقط عندما يُشغّل بوقود الهيدروجين.

كما يمكن للشاحنة استعادة كميات صغيرة من الطاقة الحركية من نظام الكبح، لشحن بطارية الليثيوم أيون، وفقا لتقرير نُشر في مجلة Popular Mechanics. وستُستعمل في وقت لاحق من هذا العام في منجم “موغالاكوينا”، أحد أكبر احتياطات البلاتين في جنوب إفريقيا، حيث يُستخرج أكثر من 310 آلاف أونصة من البلاتين سنويا.