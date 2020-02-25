العراق يعلن تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا.. عائلة عائدة من إيران

بغداد- الصباح الجديد

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا المتحور الجديد، ما يرفع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى خمسة.

وذكرت الوزارة، في بيان، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه جرى التأكد من إصابة أربع حالات جديدة بفيروس كورونا، في محافظة كركوك شمال بغداد، لعائلة عراقية كانت في زيارة إلى إيران وعادت للبلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيانها، أنه تم تطبيق الحجر الصحي على العائلة والفحص الطبي من قبل الملاكات الطبية والصحية المختصة.

وكانت السلطات العراقية أعلنت أمس تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد، وأوضحت أنه طالب إيراني دخل إلى البلاد مؤخرا، وذلك بمحافظة النجف جنوب بغداد.