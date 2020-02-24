شتات اللاجئون السوريون الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 24th, 2020 التعليقات على شتات اللاجئون السوريون مغلقة 8 views فرض ارادات نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة فرض ارادات فبراير 24th, 2020 مصر خلف القضبان فبراير 24th, 2020 تحديات بانتظار سلطان عُمان الجديد مع انتهاء فترة الحداد فبراير 24th, 2020 6 مليارات دولار إيرادات العراق من النفط في كانون الثاني الماضي فبراير 24th, 2020 فرنسا تبدي استعدادها لمساعدة لبنان مالياً فبراير 24th, 2020 الولايات المتحدة تقلل من تأثير «كورونا» على اتفاق التجارة مع الصين فبراير 24th, 2020 العلاقات العراقية اليابانية ..أنموذج للاحترام المتبادل والمصالح المشتركة فبراير 24th, 2020 مصابة بمتلازمة داون تشق طريقها في عالم الازياء فبراير 24th, 2020 الشبابي يلاقي مصر في ربع نهائي كأس العرب.. الخميس فبراير 24th, 2020 التعليقات مغلقة