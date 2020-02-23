تحذير الى المدعوين لحفلات الزفاف

الصباح الجديد – وكالات:

كل عروس تريد أن تكون وحدها من يخطف الأضواء في حفل زفافها، إلا أن هناك من يقوم بلا قصد، بتعكير مزاج العروس في ليلة عمرها.

لذا، تجنباً للإحراج، أجمع خبراء الإتيكيت في العالم، أن هناك ثلاثة أمور لا يجب القيام بها في حفلات الزفاف.

سواء نصت الدعوة على ذلك أم لا، من المهم مراعاة ما يريده العروس والعريس دائماً في حفل زفافهما، وهو عدم اصطحاب الأطفال، فيجب أن يتم الأمر بهذه الطريقة ويجب على الضيوف تلبية الطلب من دون ان يشعروا بالغبن.

القاعدة المتداولة في كل مكان أن ضيوف حفل الزفاف لا يرتدون اللون الأبيض، إلا إذا طلب منهم ذلك. فهو لون حكر على العروس فقط، لذلك يفضل عدم ارتداء الفساتين البيض كي لا تشعر ان هناك منافسات لها في ليلتها.

تلبية الدعوة والحضور في الموعد من اجل اكتمال التنظيم من حيث وقت تقطيع الكعكة او العشاء، والالتزام بالجلوس في الأماكن المخصصة للضيوف عند الإعلان عن بدء وجبة العشاء او تقطيع الكعكة.