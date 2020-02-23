  • الأحد , 23 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

منتدى الإعلاميات العراقيات يلغي حفل تأسيسه

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يتبرع بأمواله للمتظاهرين

الصباح الجديد-متابعة:
أعلن منتدى الاعلاميات العراقيات، عبر موقعه الرسمي، إلغاء حفل التأسيس لهذا العام، والذي يتزامن مع ذكـرى استشهـاد الاعلاميـة أطـوار بهجـت.
وقالت رئيسة منتدى الاعلاميات الدكتورة نبراس المعموري في كلمتها “أتقدم بالشكر والامتنان لكل من ساندنا ودعمنا لمواصلة العمل وتحقيق اروع الإنجازات التي سجلت محليا ودوليا، والتي اخرها مشاركتنا في المؤتمر الرسمي المنعقد في فينا، والاعلان الرسمي عن تأسيس المنتدى العالمي للمرأة والسلام والعمل الإنساني/فينا٢٠٢٠ والتحدث نيابة عن منظمات المجتمع المدني من ٧٠ دولة مشاركة من دول العالم”.
وأضافت: “نظرًا للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد، و احتراما لدماء الشهداء من المدافعين والمدافعات عن حقوق الانسان في ساحات التظاهر الذين ضحوا من اجل كرامة ارضنا و شعبنا.. قرر أعضاء مجلس ادارة منتدى الاعلاميات العراقيات والهيئة الاستشارية، إلغاء حفلنـا السنوي لهذا العام والتبـرع بأمواله لعائـلات الشهـداء والجرحـى مـن المتظاهريـن/ات”.
يذكر ان منتدى الاعلاميات العراقيات تأسس عام ٢٠١١ واختير يوم اغتيال الاعلامية أطوار بهجت اليوم الرسمي، للإعلان عن تأسيسه، مطلقا عليه (يوم الاعلامية العراقية).

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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