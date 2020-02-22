  • الأحد , 23 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

داليا مصطفى تؤيد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء

الصفحة الأخيرة
التعليقات على داليا مصطفى تؤيد قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء مغلقة
118 views

الصباح الجديد – وكالات:
اكدت الممثلة داليا مصطفى تأييدها لقرار الفنان المصري هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية، والملاهي الليلية.
واشارت داليا الى انها ليست ضد المهرجانات، وانما اعتراضها على كلمات الأغاني البذيئة وغير اللائقة، وذلك خلال حلولها ضيفة في برنامج “اسرار النجوم”، الذي تقدمه الإعلامية المصرية إنجي علي عبر احدى الإذاعات العربية.
وكانت نقابة المهن الموسيقية قد فعلت قرارها، الصادر الخميس الماضي، بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات من غير أعضائها أو غير الحاصلين على تصاريح.
وقال هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن النقابة تسعى خلال المدة المقبلة للتعاون مع المصنفات الفنية لمجابهة مطربي المهرجانات، لأن الأخيرة غير قادرة وحدها على الأمر، خاصة أن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ويغنون في الأزقة والحارات والشوارع واليوتيوب.
وأضاف شاكر: “ننتظر دور الدولة في محاربة هذا الفساد والهبوط والتردي الفني، وفي المقابل نقوم بنشر وإعادة بناء النشء والشباب والإنسان المصري من خلال تقديم أعمال راقية”.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة