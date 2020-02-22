محمد عساف يطلق أحدث أغانيه العراقية “شهالحلاوه”

الصباح الجديد – وكالات:

أطلق الفنان الفلسطيني محمد عساف، أحدث أغانيه باللهجة العراقية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي حملت عنوان “شهالحلاوه”، التي تعامل فيها مع شعراء وملحنين وموزعين موسيقيين لهم بصمة في الفن العراقي والعربي، وجاء التعاون بعد النجاح الكبير للعملين السابقين الذي طرحهما محققا من خلالهما انتشارا واسعا في العالم العربي من خلال أغنية “مكانك خالي” و”بصراحة” على جميع المتاجر الإلكترونية.

ويعد هذا العمل مكملاً لمسيرة التألق والنجاح لعساف والتي حصدها بغنائه باللهجة العراقية وكرر تجربته في الغناء مع الشاعر رامي العبودي، والملحن علي صابر، والموزع الموسيقي عثمان عبود.

جدير بالذكر ان شعراء الاغنية العراقية والملحنين العراقيين بات لهم حضورا جميلا في الساحة الغنائية العربية بعد ان غنى العديد من النجوم العرب الأغاني اغان عراقية وحصدت جميعها شهرة واسعة على كل مواقع التواصل الاجتماعي.