  • الأحد , 23 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

جائزة النساء القياديات لمخرجة ايرانية

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توجت المخرجة الإيرانية، نرجس آبيار، بجائزة النساء القياديات في العالم الإسلامي لعام 2020، خلال احتفال أقيم في ولاية سند الباكستانية بحضور رئيس الجمهورية، عارف علوي.
وكان من بين الحضور في الاحتفال الذي ترعاه شبكة “هوم تي في” HUM TV الباكستانية للسيدات الناجحات في دول العالم، محافظ ولاية السند عمران إسماعيل، وعدد من المسؤولين الحكوميين والشخصيات الاقتصادية والثقافية والفنية الباكستانية.
وتشغل، نرجس آبيار، موقعا بارزا في المشهد الفني والثقافي الإيراني على مدار العقدين الماضيين، اذ تحوّلت خلال العقد الأخير من روائية ناجحة إلى مخرجة متميّزة في السينما الإيرانية من خلال إنتاج أفلام تعتمد على البطولة النسائية.
وتخطّت آبيار حدود السينما الإيرانية إلى العالمية بأفلام “المسار 143” أو “الأخدود”، و”النفس”، و”الليلة التي اكتمل فيها القمر”، وفازت بالعديد من أبرز الجوائز العالمية.
والمخرجة الإيرانية، نرجس آبيار، من مواليد طهران عام 1970، وتخرجت من قسم الأدب الفارسي وبدأت في الكتابة عام 1997، وكتبت حتى الآن أكثر من 30 كتابا خياليا للأطفال والشباب والكبار.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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