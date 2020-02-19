نسعى الى مواكبة كل جديد في العالم للأرتقاء بمهمات شركتنا

مديرعام شركة ناقلات النفط العراقية يتحدث للصباح الجديد :

البصرة _ سعدي السند :

قال مديرعام شركة ناقلات النفط العراقية المهندس أحمد خزعل اننا وبهمة جميع العاملين في شركتنا نواصل الجهود التي تحقق لنا انجاح كل خططنا وبرامجنا التي نسعى من خلالها لتقديم الكثير للوطن العزيز واقتصاده الوطني .

اللحاق بالركب العالمي والتطور التكنولوجي

وأضاف مدير عام الشركة اننا ماضون للأرتقاء بالشركة الى ماتطمح اليه وزارة النفط من أجل الأرتقاء بكل مهامها الموكلة لها واللحاق بالركب العالمي والتطور التكنولوجي والنهوض بمسؤولية خالصة لتعزيز هذا الجانب الذي نخدم به بلدنا العزيز فالشركة أمانة في أعناقنا جميعا وكل موظف يعمل بها يرى من موقعه أن يكون ويبقى أهلا لتحمل هذه المسؤولية وأن تبقى الشركة صورة مشرقة في ميدان العطاءات العراقية التي يتسابق لها كل المخلصين .

ويجمعنا دائما بهذا الصدد حراك متواصل لنحقق هذه الطموحات ولابد من القول ان وزير النفط ثامر الغضبان يتابع الكثير من فعاليات الشركة ويؤكد في كل اجتماع اننا نريد لشركة ناقلات النفط أن تعود الى سابق عهدها وأكثر ، ويؤكد دائما اننا داعمون للشركة بكل الأمكانات المتاحة لتأخذ دورها المميز في مجالات التطور الذي ينتظره منها الجميع

حصلت الشركة على ست شهادات جودة

وأكد المدير العام ان شركتنا هي الاولى في العراق بمجال مواصفات الجودة اذ حصلت على ست شهادات جودة في مجال الادارة والبيئة والسلامة والصحة المهنية والطاقة واعتمادية المختبرات وادارة المخاطر وتعمل الشركة على تطوير وتدريب مواردها البشرية وكما أشرنا لغرض اللحاق بالركب العالمي والتطور التكنولوجي .

نسعى الى ان نطور اسطولنا بالشكل الذي يجعله فاعلا

وأوضح ان لدى الشركة اربع ناقلات خاصة بنقل المشتقات النفطية حاليا وهي شط العرب والفرات ودجلة وبغداد ، ونسعى الى تطوير اسطولنا بالشكل الذي يجعله فاعلا وهو يحقق الكثير للوطن الغالي وأهله بعد ان اتعبت الحروب والاحداث اسطول الشركة والكل يعرف ان شركة ناقلات النفط العراقية شركة سيادية وعندما تجوب ناقلاتها بحار وموانئ العالم وهي ترفع علم العراق ففي هذا مردودات ايجابية كبيرة للبلد الغالي وشعبه العظيم وهذا يعني ان شركتنا في كل هذا وغيره تعد واجهة خارجية للبلد وان الكثير من موانئ العالم عندما ترسو ناقلاتنا وتلتقي بملاكاتنا هناك توثق في مخاطباتها ومكاتباتها اشادتها وثناءها على الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها العاملون على ناقلاتنا ، ونحن بكل تأكيد نفخر بهذا الثناء العالمي من متخصصين في موانئ العالم ويمثلون أيضا مؤسسات بحرية عالمية مع انضمامهم لمنظمات بحرية معروفة على مستوى العالم وهذا التوجه العالمي في الأعجاب بخبرات ملاكاتنا تجعلنا فرحين وتبعث فينا حماسا للمزيد من الأبداع وزيادة الخبرة لدى العاملين من خلال زجهم بدورات تخصصية فاعلة لمواكبة أحدث التطورات في العالم .

حلقة مهمة ضمن الصناعات النفطية العراقية وتكاملها

يذكر ان شركة ناقلات النفط العراقية احدى شركات وزارة النفط ومقرها بالبصرة وتقوم بنقل المنتجات النفطية والنفط الخام وتجهيز السفن بالوقود وقد تأسست عام ١٩٧٢ بعد أن ادركت الحكومة العراقية أهمية وتأثير نقل النفط عن طريق البحار واعدها حلقة مهمة ضمن الصناعات النفطية العراقية وتكاملها .