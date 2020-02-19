الاحتفالية السنوية لليوم الوطني لترشيد واستدامة الطاقة على ارض متنزه الزوراء

بغداد _ الصباح الجديد :

تحت شعار (الترشيد سمـة حضارية فكن متحضرا بالترشيـد) نظمت وزارة الكهرباء مكتب الاعلام والاتصال الحكومي وباشراف نادي الكهرباء الرياضي وبالتعاون مع امانة بغداد ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والبيئـة وقيادة عمليات بغداد.. الاحتفاليـة السنوية لليوم الوطني لترشيد واستدامة الطاقة على ارض متنزه الزوراء..

وبحضور مدير مكتب الاعلام والاتصال الحكومي والناطق باسم وزارة الكهرباء ومدير قسم العلاقات والاعلام لكهرباء بغداد ومدراء الاعلام في الشركات العامـة لوزارة الكهرباء وعدد من منظمـات المجتمع المدني وممثلين عن عمليـات بغداد وعدد من منتسبي وزارة الكهرباء..

وقد كان لقسم العلاقات والاعـلام في الشركة العامة لتوزيع كهربـاء بغداد مشاركة واضحـة في هذا الكرنفال الذي ابتـدأ بعزف السـلام الجمهوري مع وقـوف دقيقة حداد وقراءة سـورة الفاتـحة على ارواح شهداء العراق لتنطلق بعـد ذلـك فعاليات الـمارثـون الرمـزي السنـوي والـذي ارتـدى فيـه الرياضيـون فانيـلات رياضية طبـع عليهـا شعارات لـترشيـد الطاقـة وعـدم الاسراف فـي الاستهلاك..

كما تـم توزيـع المداليـات والـدروع والكؤوس على الفرق الفائـزة والجهات الداعمة..

وفي ختام الكرنفال قدم السيـد مدير مكتب الاعلام والاتصـال الحكومي المهندس كاروان جبـار محمد شكره وتقديـره العالـي لجميع المشاركيـن والداعميـن والحاضريـن..

ذكر أن هذه الاحتفاليـة هي الفعالية السنوية الثالثة التي تقيمها وزارة الكهرباء بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية دعماً للحملة الوطنية التي تبناهـا مكتـب الاعـلام والاتصال الحكومـي في الامانة العامة لمجلس الوزراء..

هذا وقد وضعت خطة مركزيـة للقيام بحملات للترويج عـن مفهـوم ترشيـد استهـلاك الطاقة الكهربـائيـة وتوعية فئـات المجتمـع العراقـي علـى كيفيـة الترشيـد والاستخـدام الامثــل للطاقـة .