فايروس كورونا الصباح الجديد +الصباح الجديد كاريكاتير فبراير 12th, 2020 التعليقات على فايروس كورونا مغلقة 85 views عن الموقف العربي مرة أخرى تمثيل سياسي ! نبذة عن الصباح الجديد جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس. مقالات ذات صلة في معرضها الاستعادي.. ساجدة المشايخي تستنطق الجمال البغدادي في ثمانين عملا فبراير 12th, 2020 المجتمع والفلكلور فبراير 12th, 2020 تمثيل سياسي ! فبراير 12th, 2020 عن الموقف العربي مرة أخرى فبراير 12th, 2020 يوم لبنان المشؤوم: مقال خالٍ من الشتائم فبراير 12th, 2020 هروبنا فبراير 12th, 2020 الخداع فبراير 12th, 2020 بؤس البنيوية.. الأدب والنظريات البنيوية فبراير 12th, 2020 ياسنا باليانا فبراير 12th, 2020 التعليقات مغلقة