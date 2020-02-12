عباس يؤكد رفض خطة السلام الأميركية أمام مجلس الأمن والتمسك بالمقاومة السلمية

عدها تحول الشعب الفلسطيني ووطنه الى دولة ممزقة

متابعة ـ الصباح الجديد:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام مجلس الأمن الدولي رفض خطة السلام الأميركية للنزاع الاسرائيلي-الفلسطيني معتبرا انها وعلى حد تعبيره: «تحول شعبنا ووطنا الى دولة ممزقة»، ومؤكدا التمسك بالمقاومة الشعبية السلمية.

وأكد رئيس السلطة الفلسطينية حسب التقارير التي تناقلتها امس وسائل الاعلام، خلال كلمة ألقاها في مجلس الامن الدولي «رفض مقايضة المساعدات الاقتصادية بالحلول السياسية «، مشددا على أولوية الحل السياسي.

وقال عباس وهو يعرض خريطة كبيرة لدولة فلسطين كما تقترحها واشنطن «نؤكد على الموقف الفلسطيني الرافض للصفقة الأميركية-الإسرائيلية … نحن نرفض الصفقة لما تضمنته من مواقف أحادية الجانب ومخالفتها للشرعية الدولية».

وأضاف «يكفي أن نرفض هذه الصفقة لأنها تخرج القدس من السيادة الفلسطينية وتحول شعبنا ووطنا الى دولة ممزقة».

وأشار عباس إلى ان السلام بين إسرائيل والفلسطينيين ممكن وقابل للتحقيق، مؤكداً استعداد الفلسطينيين للتفاوض «اذا وجد شريك مستعد وتحت رعاية الرباعية الدولية».

وأكد «نحن لا نلجأ للعنف والإرهاب مهما كان الاعتداء علينا، نحن مؤمنون بالسلام ومحاربة العنف».

ولكنه قال «سنحارب بالمقاومة الشعبية السلمية… مئات الآلاف في الضفة الغربية وغزة خرجوا اليوم ليقولوا لا للصفقة».

وتأتي كلمة عباس بعدما عدل الفلسطينيون عن طرح مشروع قرار يرفض الخطة الأميركية على التصويت في مجلس الأمن الدولي بسبب عدم تلقيهم دعماً دولياً كافياً.

«الشريك الوحيد»

واعتبرت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أن الخطة الأميركية المرفقة باستثمارات قدرها 50 مليار دولار «واقعية ويمكن تطبيقها». وأضافت أن الخطة «ليست مشروعا منزَلا، للقبول أو الرفض». متحدثة عن «اقتراح لإطلاق حوار».

في المقابل أكدت دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن بدورته الحالية (بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإستونيا كما بولندا المنتهية عضويتها) التزامها بحل (إقامة) الدولتين، وبدولة فلسطينية «متّصلة الأراضي، مستقلة، ديموقراطية، ذات سيادة وقابلة للحياة».

والثلاثاء رحّب مسؤول أميركي طلب عدم كشف هويته بالعدول عن طرح مشروع القرار على التصويت وقال إن «مجلس الأمن بعدم عرض قرار يثير انقسام المجلس يظهر أن أساليب العمل القديمة قد انتهت».

من جهته، اعتبر السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون أنه لا يمكن تحقيق السلام ما لم تتغير القيادة الفلسطينية، وقال «لن تتمكن إسرائيل والفلسطينيون من المضي قدما ما لم ترحل» هذه السلطة الفلسطينية.

وقد أثارت تصريحات السفير الإسرائيلي غضب الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي كان يجلس إلى يمينه، والذي لم يخف دهشته.

ولاحقا التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي خلف بنيامين نتانياهو بين عامي 2006 و2009، عباس في نيويورك.

ووصف أولمرت الرئيس الفلسطيني بأنه «رجل سلام، ويعارض الارهاب، ولهذا هو الشريك الوحيد الذي بإمكاننا التعامل معه».

«السلام المفروض لا يعيش»

وفي كلمته أمام مجلس الأمن عرض الرئيس الفلسطيني خرائط لفلسطين منذ العام 1948 وحتى اعلان الخطة الأميركية، متسائلا «لماذا أصبحنا هنا في هذه الجزر؟». قاصدا مقترح الخطة الأميركية، ومتسائلا ايضا عن سبب الإصرار على التفرد في صوغ هذه الخطة الأميركية، مشددا على أن السلطة الفلسطينية بحثت سابقا قضايا الحل النهائي مع الإدارة الأميركية.

وقال عباس «لن نقبل أميركا وسيطا لوحدها، جربناها الآن ولن نستطيع أن نجربها مرة أخرى».

وأوضح عباس ان «هذه الصفقة الغت قانونية مطالب الشارع الفلسطيني وحقه المشروع. كما شرعت ما هو غير قانوني من استيطان ومصادرة للأراضي وضمها».

وطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام، وقال «ادعو الرباعية الدولية وأميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الامن لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 2334».

واضاف «أتمنى على الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان يتحلى بالعدل والانصاف ويدعم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لصنع سلام حقيقي».

وقال ايضا «هذه الصفقة تهدم الأسس التي قامت عليها عملية السلام ولن تجلب السلام ولا الأمن للمنطقة»، مضيفا «جئتكم من قبل 13 مليون فلسطيني لنطالب بالسلام العادل فقط».

وتوجّه عباس إلى الشعب الإسرائيلي قائلا إن «مواصلة الاحتلال والاستيطان لن يصنع لكم أمنا ولا سلاما»، مؤكدا أن «صراعنا ليس مع اتباع الديانة اليهودية نحن ضد من يعتدي علينا»، وضد «من يحتل أرضنا».

وقال الرئيس الفلسطيني «سنواصل مسيرة كفاحنا نحو انهاء الاحتلال ونؤكد ان شعبنا لن يركع نريد حقنا».

والخميس دافع صهر الرئيس الأميركي وعراب خطة السلام الأميركية جاريد كوشنر أمام مجلس الأمن الدولي عن ضرورة التخلي عن «العادات» القديمة لدى التعامل مع «المشكلة الأكثر صعوبة في العالم»، في اشارة الى النزاع بين اسرائيل والفلسطينيين.

وكشف الرئيس الأميركي الشهر الماضي في واشنطن بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي خطته للسلام في الشرق الأوسط.

ولطالما أعلن الفلسطينيون رفضهم الخطة الأميركية التي تنص على بقاء القدس «عاصمة إسرائيل غير القابلة للتجزئة»، وعلى اعتراف الولايات المتحدة بضم إسرائيل للمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وتوصي بإقامة عاصمة فلسطينية الى شرق القدس.

وقتل الأسبوع الماضي خمسة فلسطينيين في أحداث متفرقة شهدتها الضفة الغربية المحتلة، في حين أصيب 12 جنديا إسرائيليا في حادث دهس بسيارة وسط القدس.