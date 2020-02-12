الصباح الجديد – وكالات:

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، تصميم بوستر لدورته الافتتاحية، يتضمن عارضة الأزياء السعودية، سميرة الخميس، وهي تخرج من البحر، تعبيرا عما تشهده البلاد من تغيير. وهو أول مهرجان سينمائي سعودي دولي يطرح فرصا واعدة لمستقبل السينما السعودية.

وكان قد أعلن عن أقسامه الرئيسة وهي: المسابقة الدولية الرسمية، ومسابقة الفيلم العربي القصير، مع قسم مخصص للفيلم السعودي الطويل، فضلا عن أقسام للسينما التفاعلية، والكلاسيكية، والتجريبية.

وخصصت جائزة “اليسر” لأفضل مخرج، إضافة إلى 50 ألف دولار. وتمنح “اليسر” لأفضل سيناريو، وأفضل ممثل وممثلة، ومساهمة سينمائية. وتخصص جائزة لأفضل فيلم سعودي في جميع أقسام المهرجان.

واختارت اللجنة الدولية لاختيار أفلام المهرجان للدورة الأولى 12 فيلما من بين 120 مشروعا سينمائيا، من 16 دولة. وقررت إدارة المهرجان إطلاق شعار “تغيير السيناريو” على الدورة الافتتاحية له، وسيتم في هذا الإطار تكريم ثلاثة من رواد التغيير والابتكار في بلدانهم وأقاليمهم الجغرافية، لتركهم بصمة وعلامة فارقة في صناعة السينما، وهم جاك لانغ، وزير الثقافة الفرنسي الأسبق، وكيم دونغ-هو، مؤسس مهرجان بوسان السينمائي الدولي في كوريا الجنوبية، ودانييلا ميشيل، المديرة المؤسسة لمهرجان موريليا السينمائي الدولي بالمكسيك.