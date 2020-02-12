كارول سماحة: لا أخاف التقدم بالعمر

الصباح الجديد – وكالات:

حلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة ضيفة على برنامج “الأحد منحكي” الذي تقدمه الاعلامية جيسيكا عازار. وكشفت كارول عن آرائها بشأن مواضيع شخصية وفنية واجتماعية.

وذكرت ان طريق الفن صعب، الا ان الصعوبات قوَّتها وجعلتها شخصاً صلباً كما اعتمدت على نفسها من دون الارتباط بشركة انتاج ما جعلها شخصية حرّة.

وعن اغنية “المطلقة” قالت كارول انها حضّرت زوجها نفسياً قبل طرحها الاغنية: هو يمتلك عقلا واعيا لكنه وجد ان هناك مبالغة في وصفها الحالة، وقالت” لو كنت امرأة مطلقة ما كنت عملتها، استفزني الموضوع وحبيت اهديها لكل النساء المطلقات”.

مشيرة، ان اهم نقطة يجب ان تتسلح بها المرأة ان تكون مستقلة مادياً. وتابعت: ان شخصية زوجها ودعمه لها اول نقطة شجعتها على الحب.

وصرحت سماحة ان دور بائعة الهوا الذي لعبته في مسرحية “اخر ايام سقراط” كانت بداية كبيرة خاصة ان الدور اشبه بثورة، واول مخاطرة لها، وهي تقبل التحدي، فقد كانت طفلة متمردة منذ ايام المدرسة.

على صعيد الثورة أعطت كارول رأيها وأكدت انها مرحلة صعبة لكن مهمة وضرورية وتابعت: هي متل ضربة كف، بسبب سفري كنت خاف أكثر واتوتر واشعر ان الخطر يكبر، لكني اود ان أهنئ الشعب اللبناني المناضل والمرأة اللبنانية حيث كان لها دور كبير.

وكما استنكرت خلال اللقاء فكرة ان الفنانين يدفعون ضرائب من دون مقابل. وعن التقدم بالعمر قالت: “بحب ضل طبيعية وما بخاف من العمر، كل عمر الو طلة، الحياة مغامرة حلوة”.