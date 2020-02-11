  • الأربعاء , 12 فبراير 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

خبير يحذر من تمرير موازنة 2020 بصيغها الحالية

شؤون أقتصادية
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بغداد – الصباح الجديد:
حذر الخبير الاقتصادي وسام التميمي امس الثلاثاء من تمرير موازنة 2020 بصيغتها الحالية التي أعدتها حكومة عبد المهدي قبل الاستقالة، لافتا الى ان العجز سيكون منتهيا عند التصويت عليها وفق اقل التقديرات في شهر أيار المقبل، وبالتالي ينبغي احداث تغييرات كبيرة قبل تسليمها الى البرلمان.
وقال التميمي في تصريح صحفي ان “المعلومات المتوفرة تفيد بوجود فائض من موازنة 2019 يصل الى 36 تريليون دينار من الميزانية التشغيلية، في حين ان هناك 24 تريليون فائضا من الميزانية الاستثمارية، خاصة ان الكثير من المحافظات لم تنفق ميزانياتها”.
وأضاف ان “حكومة محمد توفيق علاوي يجب ان تعد موازنة جديدة لـ 2020 غير التي أعدتها حكومة عبد المهدي، خاصة ان الكثير من المتغيرات قد حدثت، إضافة الى انها ستكون ميزانية لعدة اشهر وليست لعام كامل”.
وبين التميمي ان “عجز الموازنة الذي اعلن عنه 48 تريليون دينار سيكون عجزا منتهيا، خاصة اذا تم التصويت على الموازنة في أيار المقبل على اقل تقدير، حيث سيتم التصويت على موازنة لـ 7 اشهر فقط، وبالتالي يجب معرفة اين ستذهب باقي الأموال وكيف يمكن استغلالها بشكل صحيح بعيدا عن الفساد”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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