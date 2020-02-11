تخصيص ترليون دينار لقروض تدعم الفلاحين

بغداد – الصباح الجديد:

اكد رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري انه سيتم تخصيص ترليون دينار قروض لدعم الفلاحين.

وقال الشمري في بيان له إن «لجنته وضعت خطة متكاملة تتناغم مع القرار النيابي بدعم المنتوج المحلي وإيقاف الاستيراد لجميع المنتجات الزراعية والثروة الحيوانية».

واضاف الشمري ان «الخطة تتضمن توفير مبلغ ترليون دينار عراقي للمصرف الزراعي للبدء بأقراض الفلاحين وذوي الاختصاص أرباب المشاريع الزراعية للمساهمة في دعمهم ودعمهم للارتقاء بالزراعة العراقية».

واوضح ان «حماية المنتوج الوطني والزراعي والحيواني ضرورة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وسنبذل قصارى جهدنا للاستمرار بدعم المنتوج الوطني ومنع الاستيراد وبالأخص بيض المائدة والدجاج الحي والمجمد والاسماك الحية والمجمدة والمبردة و٢٧ مادة أخرى».

وبين الشمري ان «هناك خطة لتفعيل ما يقارب مليون دونم للاستثمار في بادية السماوة والنجف الأشرف للتوسع في المشاريع الزراعية مشددا على النجاح الكبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي لكثير من المحاصيل الزراعية بعد أن كان يتم استيرادها في وقت سابق ومنها الحنطة والشعير والتمور والبيض والدجاج والاسماك وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية».